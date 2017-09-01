Обманутые бюджетники. Майские указы Путина оказались не выполнены спустя пять лет

До окончания президентского срока в Санкт-Петербурге не успевают выполнить «майские указы», в сфере зарплат работников бюджетной сферы они исполнены всего лишь на 58%. Об этом заявил во вторник и.о.главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.





Майскиеуказы— серия из 11указов, подписанных В. В. Путиным 7 мая 2012 года, в день вступления в должность Президента РФ».

После переизбрания на пост президента в третий срок Владимир Путин подписал указы, в которых обозначены задачи по улучшению экономической ситуации в стране, по оптимизации образования, здравоохранения, демографии, внешней политики, министерства обороны. C момента подписания поручений прошло более пяти лет.

Наиболее ожидаемым оказался указ о повышение зарплат бюджетникам, сроки которого были прописаны в президентском поручении по государственной социальной политике. Согласно воле президента к 2018 году заработная плата бюджетников, в число которых входят медицинский персонал, работники социальных служб, научных работников, работников культуры и т.д.,должна вырасти на 140-150 % в соответствии с инфляцией.

Вдвое больше средней заработной платы по региону обещано врачам с высшим медицинским образованием. Аналогичные нормы прописаны для университетских преподавателей, научных сотрудников, воспитателей. Повышение зарплат должно было проходить в два этапа: первый этап: с 2012 по 2014 год, второй этап –повышения заработной платы должен был начаться в 2015 и завершится к 2018 году.

По данным Петростата, на май 2017 год средняя зарплата сотрудников здравоохранения в Санкт-Петербурге составляет порядка 56 тыс. 645 рублей. Но давайте разберемся, что в действительности отражает официальная статистика. В реальности средняя заработная плата врача рассчитывается путем сложения зарплат санитарки и главного врача, в результате получается сумма, которую указывают в официальных отчетах .

Социологическое Исследование, опубликованное в марте 2017 года Академией труда и социальных отношений, показало, что зарплаты врачей растут только по официальной статистике Росстата, а в реальности врачи для того, чтобы не оказаться за чертой бедности берут дополнительные дежурства и подработки. Также исследование показало, что медики не только не почувствовали повышения зарплат, а более трети опрошенных почувствовали значительное снижении оплаты труда.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в марте прошлого года на встрече с Путиным уверенно отрапортовал, что в северной столице «майские указы выполнены в полном объеме».

Помимо президентских указов, власти Санкт-Петербурга не в полной мере выполняют закон об индексации заработной платы по уровню инфляции. В 2015 году инфляция по данным Петростата составила 13 процентов, а зарплаты индексировали всего на 6,5 процентов. Это происходит в связи с тем, что заранее готовят бюджет и закладывают прогноз инфляции, например, 6,5% и на эту же цифру индексируют заработную плату.

«Я видел много рапортов о блестящем выполнении майских указов. Красивые цифры документов у людей вызывают разумное недоумение: где же все их зарплаты? – говорит Максим Резник, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, -

Власти дают нам среднюю заработную плату по больнице, где существует крупный разрыв между молодыми специалистами, и главными врачами, понятно, если сложить зарплату в сто и пятнадцать тысяч, средняя получится, примерно, шестьдесят тысяч, понятно, что это фиктивное невыполнение поручения».

Если даже в таком крупном городе федерального значения как Санкт-Петербург люди не почувствовали исполнения президентских указов, то что можно говорить про регионы? Массовых протестов и возмущений по поводу неисполнения поручений не наблюдается, видимо, привыкли к предвыборным обещаниям и не воспринимаем их всерьез. Однако, некоторые граждане продолжают выяснять, почему указы остались на бумагах, а чиновники отчитываются о их выполнении в полном объеме.

Нас убеждают, что сложность реализации «майских указов» обусловлена кризисом и санкциями, а сам Путин на прямой линии пояснил, что в Указах «намеренно завысил планку», однако, это не значит, что от их исполнения правительству нужно отказаться.

Приближаются новые выборы главы государства. Что Путин пообещает на этот раз? Поверят ли разочарованные бюджетники в новые обещания, которые вновь будут выглядеть очень желанными и своевременными? Очевидно одно, неисполненные президентские указы лишили Путина доверии бюджетников и вооружили «козырем» политических противников.

Мы поинтересовались мнением у петербурженцев:

Бакулева Елена, главный бухгалтер 46-й поликлиники Санкт-Петербурга:

«Зарплаты наших сотрудников ни для кого не секрет. В среднем составляют около 30 тыс. рублей. Для выполнения указа президента ставка должна быть порядка 85 тыс. рублей. От главного врача требуют повышения зарплат, но в бюджете нет на это ресурса и откуда брать эти деньги никто не говорит. В результате медики имеют по две ставки, чтобы зарабатывать более-менее прилично».

Александр Панделеев, хирург городской больницы св. Георгия: «Повышений зарплат нет, повысили зарплату только санитарам, а у нас, напротив, убрали все дополнительные выплаты, нет никаких премий, даже по итогам года. Нам говорят, чтобы радовались хотя бы тому, что получаем, и на большее не рассчитывали».

Светлана Ломакина, хирург поликлиники поселка Шушары из Пушкинского района Санкт-Петербурга:

«Повысить зарплату на двести процентов? А это вообще реально? –Мы даже не слышали ничего о том, что к 2018 году нам повысят зарплату на такие проценты».