В Совете Федерации заговорили о визовом режиме для граждан Средней Азии

В республиках Средней Азии в данный момент наблюдается крайне нестабильная социальная обстановка, поэтому необходимо усилить миграционный режим ради безопасности российских граждан. С таким мнением сегодня выступил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, сообщает РИА Новости. Так чиновник прокомментировал сообщение ФСБ о задержании двух мигрантов из Средней Азии, которые по данным ФСБ готовили теракты в Москве и Подмосковье 1 сентября.





По данным спецслужб, задержанные азиаты принадлежат к террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в России - прим. ред.). У задержанных также были обнаружены контакты с вербовщиками и изъяты инструкции по совершению террористических преступлений.





В том случае, если число фактов подготовки терактов в России выходцами из Средней Азии будет увеличиваться, то он сам "как зампред комитета по обороне" будет выходить с предложениями о введении визового режима, заверил сенатор. При этом чиновник согласился с тем, что этим меры сильно ударят по трудовым мигрантам из азиатского региона, так как работа в России для них часто является единственным способом заработка.





"Наше государство будет защищать своих граждан, и ради этого пойдет на любые потери", - заявил парламентарий.





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