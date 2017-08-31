Протекающую кровлю «Зенит Арены» отремонтируют неизвестно когда

Компания «Метрострой» не имеет возможности закончить ремонт протекающей крыши стадиона «Зенит Арена» до конца августа. Сроки окончания работ неизвестны, сообщает сегодня издание RNS со ссылкой на представителя вице-губернатора Санкт-Петербурга Елену Михину.
Напомним, что изначально ремонтники должны были устранить протечки к 15 августа. Позднее сроки перенесли на конец месяца, а теперь сроки сдачи будут переноситься еще раз. Представитель вице-губернатора уточнила, что ремонтные работы, и это удивительно, не потребует дополнительных средств, так как они осуществляются по гарантии.
Сотрудники «Метростроя» пояснили, что крыша течет из-за недостаточной гидроизоляции места соприкосновения раздвижной конструкции с неподвижной частью стадиона.
Как известно читателям АПН, решение о строительстве стадиона на Крестовском острове было принято в 2004 году, а непосредственные строительные работы начались в 2007 году. Официально стадион «Зенит Арена» был введен в эксплуатацию 29 декабря 2016 года. Первоначальный бюджет строительства составлял 6,7 млрд руб. За время работа сменилось несколько подрядных организаций, стоимость постепенно росла, а сроки сдачи объекта много раз сдвигались. По самым последним независимым оценкам, общая стоимость строительства выросла до 48 млрд руб
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Несмотря на астрономические суммы, потраченные на строительство, первые игры на стадионе вызвали массовое недовольство игроков и болельщиков из-за газона, на котором невозможно играть, и текущей крыши.
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