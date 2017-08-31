Для популяризации выборов ЦИКу предложили использовать мемы и сэлфи

МОСКВА. Победившая на конкурсе ЦИК компания «ИМА-Консалтинг» предложила центризбиркому разработать диджитал стратегию по привлечению людей на выборы с помощью селфи-акций и мемов.

Стоимость работы консультантов оценивается в 35 млн. рублей.

Искренне желая поддержать благое начинание, редакция АПН, тем не менее, отмечает, что на выборы есть смысл идти, когда у избирателей есть реальная альтернатива. А на выборах 2018ой никакой реальной альтернативы у избирателя не будет. Не голосовать же в очередной раз за Зюганова, который ещё за 22 года до этого "вроде бы победил", но американские пол миллиарда долларов оказались сильнее?

Никто из нас не сомневается, что на выборах 2018 года победит наш любимый президент и национальный лидер Владимир Путин.