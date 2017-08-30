Школьников могут заставить сдавать смартфоны перед уроками
- 30.08.2017, 18:11,
- Новости
- 44
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
Ученики российских школ должны сдавать смартфоны перед началом занятий. Такое мнение высказала сегодня глава министерства образования и науки России Ольга Васильева, сообщает информационное агентство ТАСС.
Министр отметила, что вопрос с использованием современных гаджетов на уроках остается до сих пор сложным. По мнению Васильевой, телефоны скорее мешают, чем помогают учащимся. Поэтому школьникам нужно сдавать телефоны перед уроком, а необходимый материал смотреть на специально предоставленном планшете или электронной доске.
«Школа сама вправе выбирать, но мое глубочайшее убеждение, что оно мешает. Есть планшет, есть электронная доска - зачем телефон? Для того, чтобы бесконечно писать sms?» - твердо заявила чиновница.
АПН следит за развитием событий.