 

Школьников могут заставить сдавать смартфоны перед уроками

Ученики российских школ должны сдавать смартфоны перед началом занятий. Такое мнение высказала сегодня глава министерства образования и науки России Ольга Васильева, сообщает информационное агентство ТАСС.

Министр отметила, что вопрос с использованием современных гаджетов на уроках остается до сих пор сложным. По мнению Васильевой, телефоны скорее мешают, чем помогают учащимся. Поэтому школьникам нужно сдавать телефоны перед уроком, а необходимый материал смотреть на специально предоставленном планшете или электронной доске. 

«Школа сама вправе выбирать, но мое глубочайшее убеждение, что оно мешает. Есть планшет, есть электронная доска - зачем телефон? Для того, чтобы бесконечно писать sms?» - твердо заявила чиновница.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Образование Новые законы
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APN.ru