Представители движения "Голос" потребовали ужесточить наказания
- 30.08.2017, 09:26,
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МОСКВА. Представители движения «Голос» считают, что, поскольку с 2009 года
правоохранительные органы не нашли ни одного заказчика нарушений на
выборах, следует ужесточить наказание для председателей избиркомов, виновных в фальсификации выборов, увеличив сумму штрафов.
Редакция АПН разводит руками. Ну раз даже правозащитники требуют сильнее штрафовать учительниц, которые, обычно руководят избирательным процессом на участках, значит, действительно, отечественная школа - основное препятствие на пути к истиной демократии.