 

Представители движения "Голос" потребовали ужесточить наказания

МОСКВА. Представители движения «Голос» считают, что, поскольку с 2009 года правоохранительные органы не нашли ни одного заказчика нарушений на выборах, следует ужесточить наказание для председателей избиркомов, виновных в фальсификации выборов, увеличив сумму штрафов.
 
Редакция АПН разводит руками. Ну раз даже правозащитники требуют сильнее штрафовать учительниц, которые, обычно руководят избирательным процессом на участках, значит, действительно, отечественная школа - основное препятствие на пути к истиной демократии.

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