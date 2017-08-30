Представители движения "Голос" потребовали ужесточить наказания

МОСКВА. Представители движения «Голос» считают, что, поскольку с 2009 года правоохранительные органы не нашли ни одного заказчика нарушений на выборах, следует ужесточить наказание для председателей избиркомов, виновных в фальсификации выборов, увеличив сумму штрафов.

Редакция АПН разводит руками. Ну раз даже правозащитники требуют сильнее штрафовать учительниц, которые, обычно руководят избирательным процессом на участках, значит, действительно, отечественная школа - основное препятствие на пути к истиной демократии.





