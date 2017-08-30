 

Северная Корея запустила очередную ракету через территорию Японии

ПХЕНЬЯН-ГУАМ-НЬЮ-ЙОРК (пролётом через ТОКИО). Северная Корея запустила очередную баллистическую ракеты, пролетевшую через территорию Японии в направлении американского острова Гуам. Вопреки громогласным угрозам американской и японской военщины, развёрнутые в окрестностях лежбища Ким Чен Ына американская система ПРО не была приведена в действие и ничего не сбила. Что вызывает, конечно, серьёзные вопросы как о работоспособности самой системы, так и о реальных целях её развёртывания. Конечно, грозить российскому гражданскому космодрому, координаты которого заранее известны и который сам по себе никуда не летит намного увлекательнее, чем швырятся ракетами в куда-то в быстродвижущуюся по воздуху цель. Но мы всегда считали, что под противоракетным оружием имелось ввиду нечто другое.
 
Бессильный Совет Безопасности ООН единодушно осудил запуск ракеты. Ну а попробовал бы он его поддержать, в самом-то деле.
Официальные власти КНДР заявили, что следующий кирпич прилетит в Гуам.
 
 
Редакция АПН с чувством едва сдерживаемого омерзения наблюдает за дипломатическим тупиком, в который все стороны привела тщательно разжигаемая США эскалация конфликта.
 
Учитывая, что из всех участников дружеских посиделок США находятся от КНДР дальше всего, всем остальным участникам банкета следовало бы серьёзно подумать о том, что вместо удушения экономики КНДР санкциями еще несколько лет назад следовало бороться за включение КНДР в международное экономическое сотрудничество - хотя бы путём запуска грузовой железной дороги транзитом в Южную Корею с территории России.
 
Увы, в те годы у российского руководство были иные дума (в основном о скромной пенсионерском быте в собственном шале на берегу Лазурного Моря), поэтому ситуацию оно, как и множество других, банально проморгало.
 
Что теперь делать с этим конфликтом редакция АПН не очень понимает. Но хотелось бы пожелать Российской Федерации хотя бы не становиться поставщиком пушечного мяса в интересах иных государств.
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