 

ФСИН запретит тюремщикам хранить деньги в иностранных банках

МОСКВА. Разработанный Федеральной службрй исполнения наказаний (ФСИН) проект приказа запрещает всем сотрудникам центрального аппарата ведомства, почему-то кроме назначаемых президентом страны и сколько-нибудь значимым  должностным лицам учреждений ФСИН хранить деньги на счетах в иностранных банках.
 
 
В частности, сие ограничение распространяется и на начальников (и их заместителей) учреждений, которые находятся в подчинении ФСИН, глав (и их заместителей) территориальных органов службы, а также на директоров и заместителей директоров подведомственных ФСИН федеральных государственных унитарных предприятий.
 
Зачем? Почему именно ФСИН, а не, например, Росгидромет? Ответ на этот вопрос проект приказа, размещённый на портале правовой информации не даёт.
 
Редакция АПН полагает, что уважаемое ведомство поддалось всеобщей тенденции на закручивание гаек - "все побежали и я побежал".
В связи с этим мы предлагаем сотрудникам системы исполнения наказаний не дожидаться вступления в силу гражданской репрессии, а самостоятельно перевести свои накопления в диверсифицированный портфель инвестиций, распределённый 50:50 во вклады в банк "ФК Открытие" и закупленные на Московской бирже облигации, выпущенные квалифицированными владельцами биткоинов.
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