ФСИН запретит тюремщикам хранить деньги в иностранных банках
- 30.08.2017, 08:19,
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МОСКВА. Разработанный Федеральной службрй
исполнения наказаний (ФСИН) проект приказа запрещает всем
сотрудникам центрального аппарата ведомства, почему-то кроме назначаемых президентом страны и сколько-нибудь значимым должностным лицам
учреждений ФСИН хранить деньги на счетах в иностранных банках.
В частности, сие ограничение распространяется и на
начальников (и их заместителей) учреждений, которые находятся в
подчинении ФСИН, глав (и их заместителей) территориальных органов
службы, а также на директоров и заместителей директоров подведомственных
ФСИН федеральных государственных унитарных предприятий.
Зачем? Почему именно ФСИН, а не, например, Росгидромет? Ответ на этот вопрос проект приказа, размещённый на портале правовой информации не даёт.
Редакция АПН полагает, что уважаемое ведомство поддалось всеобщей тенденции на закручивание гаек - "все побежали и я побежал".
В связи с этим мы предлагаем сотрудникам системы исполнения наказаний не дожидаться вступления в силу гражданской репрессии, а самостоятельно перевести свои накопления в диверсифицированный портфель инвестиций, распределённый 50:50 во вклады в банк "ФК Открытие"
и закупленные на Московской бирже облигации, выпущенные квалифицированными владельцами биткоинов
.