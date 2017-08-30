ФСИН запретит тюремщикам хранить деньги в иностранных банках

МОСКВА. Разработанный Федеральной службрй исполнения наказаний (ФСИН) проект приказа запрещает всем сотрудникам центрального аппарата ведомства, почему-то кроме назначаемых президентом страны и сколько-нибудь значимым должностным лицам учреждений ФСИН хранить деньги на счетах в иностранных банках.

В частности, сие ограничение распространяется и на начальников (и их заместителей) учреждений, которые находятся в подчинении ФСИН, глав (и их заместителей) территориальных органов службы, а также на директоров и заместителей директоров подведомственных ФСИН федеральных государственных унитарных предприятий.



Зачем? Почему именно ФСИН, а не, например, Росгидромет? Ответ на этот вопрос проект приказа, размещённый на портале правовой информации не даёт.

Редакция АПН полагает, что уважаемое ведомство поддалось всеобщей тенденции на закручивание гаек - "все побежали и я побежал".