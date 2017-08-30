Новый Дюшан! 

«…заставить публику проглотить все это - вот что меня восхищает».

«Я бросил им в лицо сушилку для бутылок и унитаз как вызов, а

они теперь восхищаются ими как чем-то эстетически прекрасным».

Не важно, что будет проглочено публикой, важно, чтобы

за этим была "духовная позиция", © Marcel Duchamp

Структура этой истории такова, что она явно не заслуживает связного описания. Впрочем, всё же попытаюсь, начав с публикации фрагмента протокола.



"Из материалов дела об административном правонарушении следует, что 26.03.2017 в 15:30 по адресу г. Брянск, ул. Брянской Пролетарсокй Дивизии, д. 36 в составе группы граждан около 50 человек ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ В ФОРМЕ ШЕСТВИЯ, НАПРАВЛЕННОГО НА БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ, ПРИ ЭТОМ В ХОДЕ ШЕСТВИЯ, НЕС В РУКАХ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО "ТУАЛЕТНЫЙ УТЕНОК", ДЕМОНСТРИРУЯ ЕГО ОКРУЖАЮЩИМИ, БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ Бежицкого района г. Брянска, тем самым нарушив положения Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" и совершив административное правонарушение, предусмотренное ч. 5 20.2 КоАП РФ."





Нуждается ли пронос чистящего средства на согласованный с властями митинг в дополнительном согласовании с органами исполнительной (а так же законодательной, судебной или любой иной власти?



Что написано в этой пятой части 20.2 КоАП?

А вот что:

"5. Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, [..] влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов."

Угу, понятно, но что ж это за порядок такой? Уточняем, это:

"4. Участники публичных мероприятий не вправе:



2) иметь при себе оружие, боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывные устройства, взрывчатые, ядовитые, отравляющие, едко пахнущие, легковоспламеняющиеся вещества, огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек и карманных зажигалок), предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов, горючие материалы и вещества, иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к задымлению, воспламенению, иметь при себе и (или) распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе;"

О! Едко пахнущие. Ибо вряд ли из «Туалетного утёнка» можно сделать алкогольный напиток, дымовую шашку, ну, или казачью шашку на худой конец.

Но едко ли пахнет утёнок? Интересуемся его составом:

Вода, кислота соляная (больше 5%, но меньше 15%), н-ПАВ (меньше 5%), амфотерное ПАВ (меньше 5%), отдушка, краситель, 2- (4-третбутилбензил) пропиональдегит.



Наполнет ванную и туалетную комнату морским ароматом.



МОРСКИМ АРОМАТОМ, Карл.



В чем же проблема?



Полагаю, вот в чём:

