 

Новый Дюшан!

«…заставить публику проглотить все это - вот что меня восхищает».
«Я бросил им в лицо сушилку для бутылок и унитаз как вызов, а

они теперь восхищаются ими как чем-то эстетически прекрасным».
Не важно, что будет проглочено публикой, важно, чтобы

за этим была "духовная позиция", © Marcel Duchamp

 

 

Структура этой истории такова, что она явно не заслуживает связного описания. Впрочем, всё же попытаюсь, начав с публикации фрагмента протокола.

 

Новый Дюшан! 

 

"Из материалов дела об административном правонарушении следует, что 26.03.2017 в 15:30 по адресу г. Брянск, ул. Брянской Пролетарсокй Дивизии, д. 36 в составе группы граждан около 50 человек ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ В ФОРМЕ ШЕСТВИЯ, НАПРАВЛЕННОГО НА БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ, ПРИ ЭТОМ В ХОДЕ ШЕСТВИЯ, НЕС В РУКАХ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО "ТУАЛЕТНЫЙ УТЕНОК", ДЕМОНСТРИРУЯ ЕГО ОКРУЖАЮЩИМИ, БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ Бежицкого района г. Брянска, тем самым нарушив положения Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" и совершив административное правонарушение, предусмотренное ч. 5 20.2 КоАП РФ."


Нуждается ли пронос чистящего средства на согласованный с властями митинг в дополнительном согласовании с органами исполнительной (а так же законодательной, судебной или любой иной власти?


Что написано в этой пятой части 20.2 КоАП?

 

А вот что:

 

"5. Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, [..] влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов."

 

 

Угу, понятно, но что ж это за порядок такой? Уточняем, это:

 

 

"4. Участники публичных мероприятий не вправе:


2) иметь при себе оружие, боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывные устройства, взрывчатые, ядовитые, отравляющие, едко пахнущие, легковоспламеняющиеся вещества, огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек и карманных зажигалок), предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов, горючие материалы и вещества, иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к задымлению, воспламенению, иметь при себе и (или) распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе;"

 

 

О! Едко пахнущие. Ибо вряд ли из «Туалетного утёнка» можно сделать алкогольный напиток, дымовую шашку, ну, или казачью шашку на худой конец.

 

 

Но едко ли пахнет утёнок? Интересуемся его составом:


 

Вода, кислота соляная (больше 5%, но меньше 15%), н-ПАВ (меньше 5%), амфотерное ПАВ (меньше 5%), отдушка, краситель, 2- (4-третбутилбензил) пропиональдегит.


Наполнет ванную и туалетную комнату морским ароматом.

 

МОРСКИМ АРОМАТОМ, Карл.

 

В чем же проблема?

 

Полагаю, вот в чём:

 

Новый Дюшан! 

 

Героя-утконосца зовут Александр, нам известны сумма штрафа (10 т.р) и фамилия микроционера ППС, производившего задержание - Васечкин.

 

В прессе проскакивало постановление суда: 

 

виновность подтверждается [...]
рапортом инспектора ППС 1 роты ОБППСП УМВД РФ
протоколом задержания [...]
протоколом осмотра территории [...]
протоколом изъятия вещей и документов [...]
сообщением районной администрации [...]
DVD c записью преступления шествия [...]
Достоверность и допустимость перечисленных доказательств сомнений у "суда" не вызывают.


Адвокат проекта "РосЕвроСуд" Константин Терехов сообщил, что его подзащитный намерен обратиться в Европейский суд по правам человека, так как в мае Брянский областной суд оставил жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции – без изменения.

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