Вынесение приговора Марии Дапирке вновь перенесено на неопределённый срок

ХОШИМИН. Россиянка Мария Дапирка, уже четвёртый год ожидающая приговора вьетнамского суда за провоз партии наркотиков подождёт этого приговора ещё, неопределённое время. С одной стороны - это неплохо, так как Марии грозит смертная казнь. С другой стороны - это, конечно нехорошо, так как семья - не лучшее место для молодой женщины.

Все эти четыре года Мария держалась той версии, что её подставил знакомый нигериец, подсунувший ей в подаренный им же чемодан наркотики.

Все эти четыре года суд переносится по той причине, что вьетнамская сторона никак не могла прийти к выводу о том, виновна она или нет, имела умысел или оказалась жертвой проходимца. Все эти четыре года российские инстанции отказывали Марии в поддержке, заявляя, что им тоже не понятно, виновна она или нет.



Но все эти четыре года этого знакомого Марии никто не искал. По утверждению её родственников, местонахождение его известно, он живёт на Тайване и в ус не дует. Между тем, по факту заявления самой Марии его можно было бы хотя бы в международный розыск объявить. Этого не было сделано. Этот человек ждёт своего правосудия. Подождёт его, пока что и Мария Дапирка.

