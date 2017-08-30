Падение ФК Открытие - результат бездействия или умысла ЦБ РФ

Напомним, что выиграв конкурс на санацию, банк «Открытие», получил на оздоровление банка 127 млрд руб. от Банка России. Позднее дыра в капитале «Траста» выросла, и в конце 2015 года «Открытие» обратился в ЦБ за новым кредитом на сумму 50 млрд руб., получение которого затянулось на длительное время.

Таким образом мы наблюдаем чудесную последовательность действий

ЦБ предоставляет на конкурс для лохов неполную и недостоверную информацию о составе проблем Траста

Лохи вписываются

Лохи выясняют, что проблем намного больше, а обязательства взяты и уже нет возможности сдать назад

Лохи просят денег на решение проблем

Лохов динамят, обещая оказать помощь...

Представитель разводящей стороны публично объявляет о том, что лохам (и их клиентам) не грозит никакая опасность

Бинго. Тот же самый человек разводит руками и говорит, что мол ничего дурного мы не сделали, лицензию мы же отзывать не будем. А что, по итогам откровенно махинаторского манёвра ЦБ "ФК Открытие" сменит собственников - так это мелкая деталь, они сами так захотели.

В несвятые девяностые подобная схема называлась "развод на кредит" и активно практиковалась бандитами. Сначала терпилу подписывали занять денег на бизнес, потом ему создавали проблему, и, под обещание ещё помочь - выдаивали досуха и оставляли должником.

Редакция АПН была немного удивлена, увидев воспроизведение этой старой бандитской разводки в таком масштабе и такими людьми.

Впрочем, удивление было небольшое, так как весь август мы писали об этой ситуации.

Интересно, рискнёт ли теперь Альфа-банк, конкурировавший с "ФК Открытие" за санацию "Траста" подписаться на санацию "ФК Открытие"?

Сдаётся нам, что эта история прочно закроет вопрос о доверии крупных частных банков к "регулятору". Его просто не будет. И регулятору с дальнейшими санациями придётся справляться самостоятельно - что, в принципе, даже и несложно, так как напечатать себе денег он может в любом количестве волевым решением.

Вопрос, которым всерьёз задаётся редакция АПН лежит немного в другой сфере.

Вообще о каком качестве работы регулятора, банковского надзора может идти речь в случае ЦБ РФ, если у этих людей поднадзорный системообразующий банк рушится по результатам сотрудничества с ними самими в деле спасения другого - не системообразующего, но достаточно крупного банка, за которым ЦБ тоже надзирал длительное время?

Да ни о каком. Известная поговорка про стеклянный лингам, который нельзя давать дураку была бы про этих высококвалифицированных людей, если бы мы считали, что они добросовестны в своих действиях. Впрочем, мы уже писали, что деятельность ЦБ давно уже нуждается в расследовании правоохранительных органов, поэтому сейчас нам только и остаётся, что повторить старый тезис.