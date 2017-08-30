Падение ФК Открытие - результат бездействия или умысла ЦБ РФ

По их заявлениям, одной из двух ключевых причин падения банка стала неудачная санация банка "Траст".
Напомним, что выиграв конкурс на санацию, банк «Открытие», получил на оздоровление банка 127 млрд руб. от Банка России. Позднее дыра в капитале «Траста» выросла, и в конце 2015 года «Открытие» обратился в ЦБ за новым кредитом на сумму 50 млрд руб., получение которого затянулось на длительное время.
Таким образом мы наблюдаем чудесную последовательность действий
В несвятые девяностые подобная схема называлась "развод на кредит" и активно практиковалась бандитами. Сначала терпилу подписывали занять денег на бизнес, потом ему создавали проблему, и, под обещание ещё помочь - выдаивали досуха и оставляли должником.
Редакция АПН была немного удивлена, увидев воспроизведение этой старой бандитской разводки в таком масштабе и такими людьми.
Впрочем, удивление было небольшое, так как весь август мы писали об этой ситуации.
Интересно, рискнёт ли теперь Альфа-банк, конкурировавший с "ФК Открытие" за санацию "Траста" подписаться на санацию "ФК Открытие"?
Сдаётся нам, что эта история прочно закроет вопрос о доверии крупных частных банков к "регулятору". Его просто не будет. И регулятору с дальнейшими санациями придётся справляться самостоятельно - что, в принципе, даже и несложно, так как напечатать себе денег он может в любом количестве волевым решением.
Вопрос, которым всерьёз задаётся редакция АПН лежит немного в другой сфере.
Вообще о каком качестве работы регулятора, банковского надзора может идти речь в случае ЦБ РФ, если у этих людей поднадзорный системообразующий банк рушится по результатам сотрудничества с ними самими в деле спасения другого - не системообразующего, но достаточно крупного банка, за которым ЦБ тоже надзирал длительное время?
Да ни о каком. Известная поговорка про стеклянный лингам, который нельзя давать дураку была бы про этих высококвалифицированных людей, если бы мы считали, что они добросовестны в своих действиях. Впрочем, мы уже писали, что деятельность ЦБ давно уже нуждается в расследовании правоохранительных органов, поэтому сейчас нам только и остаётся, что повторить старый тезис.