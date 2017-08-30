 

Ювелиров в Назрани ограбили с вертолёта

НАЗРАНЬ. Как сообщило издание "Оперативная линия", ювелирная компания, торговавшая в центре Назрани, подверглась пока ещё уникальному для нашей страны ограблению. Злоумышленники, в скрывающих лица масках, вооруженные автоматическим оружием и одетые в форму ОМОНа высадились с окрашенного в военный камуфляж вертолёта Ми-8 в окрестности городского вокзала, оцепили торговый павильон, в котором продавались ювелирные изделия и...
 
И, разумеется, вынесли всё содержимое павильона, после чего улетели, скрывшись на серых просторах горного неба.
 
Хорошо хоть не космонавты, меланхолично отмечает редакция АПН.
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