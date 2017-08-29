 

Украина официально готовится объявить Россию «страной-агрессором»

Верховная Рада Украины готовит новый законопроект о реинтеграции территорий Донбасса, в котором народные депутаты официально объявят Российскую Федерацию «страной-агрессором». В законе также будет говориться о праве Украины на самооборону.

После принятия нового закона, Киев снимет с себя ответственность за происходящее на территории Донбасса, который рассматриваемым законом получит статус «временно оккупированные территории». Вместе с этим Украина сможет больше не называть происходящее «войной», так как по новой терминологии это будет «самообороной». 

Аргументы, которые излагают украинские депутаты, выглядят особо циничными в связи с заявлениями о том, что закон нужен для того, чтобы МВФ выделил Украине очередной валютный транш. 

Известно, что новый закон не просто готовился киевскими законодателями, но и прошел проверку и обсуждение с экспертами Евросоюза и США. 

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Украина
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