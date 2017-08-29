 

Супруги Шувалова и Лужкова вошли в рейтинг самых богатых женщин РФ

Супруга вице-премьера правительства РФ Игоря Шувалова Ольга и жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вошли в список из двадцати богатейших женщин России по версии журнала Forbes. С данными сводного рейтинга можно ознакомиться на сайте журнала. 

По данным Forbes, Елена Батурина в очередной раз сохранила первую строчку в рейтинге. Ее состояние сократилось на $100 млн, и теперь у нее остался всего лишь 1 миллиард долларов.

Что касается Ольги Шуваловой, то она заняла последнее, двадцатое место с состоянием $150 млн. Как утверждают журналисты Forbes, жена первого вице-премьера правительства России всего за один год разбогатела на $25 млн.

Надо отметить, что второе место в рейтинге Forbes занимает Елена Рыболовлева — бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева.

АПН следит за развитием событий.
 

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