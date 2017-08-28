Американская полиция помогла самоубийце

В городе Санрайз, что расположен в американском штате Флорида, сотрудники полиции были вызваны соседями в связи с тем, что некая женщина забаррикадировалась в своей квартире и угрожала покончить с собой. После того, как женщина перестала выходить на связь, штурмовая группа SWAT ворвалась в квартиру... и обнаружила самоубийцу живой, но с пистолетом в руках.

Поскольку пистолет создавал для них формальную угрозу, полицейские помогли несостоявшейся самоубийце реализовать задуманное, застрелив её.



