Куда качнёт американские качели

В Киеве побывали, постояли на военном параде и отметились речами высокие гости из-за океана: министр обороны США Джеймс Маттис и спецпредставитель госдепартамента по Украине Курт Волкер. Среди прочего снова прозвучала тема, не сходящая с повестки дня с 2014 года: предстоящие поставки в Украину «летального» и «оборонительного» оружия.

По этому поводу в США работают своеобразные качели: министерство обороны регулярно «рекомендует» Белому дому начать поставки Киеву оружия (а значит, и советников по его использованию), а Белый дом - что при Обаме, что при Трампе - такого шага «не исключает», но и не санкционирует. Качели грозно качнутся, но вернутся и встанут на паузу.

Не последнюю роль в уравновешивании качелей до сих пор играла негативная позиция Германии и Франции в отношении присутствия американского оружия в зоне украинского конфликта. А против ссоры с союзниками традиционно выступал госдепартамент.

В нынешнем августе американские качели вновь серьёзно наклонились в сторону старта «летального» экспорта. Усилилось давление со стороны конгресса США, выделившего в бюджете первые $50 млн. на поставку Киеву противотанковых комплексов «Джавелин», которые у части украинских политиков превратились чуть ли не в предмет языческого культа. С другой стороны, возражения Германии против «импорта смерти» из США в Европу вроде как утихли (осторожная Меркель не будирует украинскую тему в преддверие германских выборов), а госдепартамент при Тиллерсоне потерял и роль, и голос.

Немало тревоги у одних и энтузиазма у других вызвало назначение на украинское направление Курта Волкера, давнего и жёсткого сторонника военных поставок из США в Украину.

Многие в Украине, похоже, ожидали от визита тандема Маттис-Волкер сенсации: дескать, два ястреба если и не привезут с собой в багаже пару «джавелинов», то хотя бы торжественно объявят об их скором прибытии.

На этот раз не случилось. В последний момент качели в Вашингтоне всё же выровнялись: из госдепартамента (разумеется, по указанию президента Трампа) прозвучало уже привычное: поставки оружия Киеву не исключаем, но и не начинаем.

Возникшая пауза даёт время всем, причастным к теме украинского конфликта, вновь серьёзно поразмышлять о последствиях, к которым смогут привести всё ещё «возможные» поставки современного американского оружия в Украину.

Сначала о несомненных и быстрых последствиях.

Практически неизбежно произойдёт эскалация военного конфликта на Донбассе. Стремление довольно самостоятельных украинских военных продемонстрировать в деле заокеанское боевое чудо никому не удастся остановить. И каждый бой с новыми жертвами нового оружия будет отныне записываться на счёт США. Как и возможная гибель на Донбассе американских инструкторов.

Вполне вероятно, что несколько позже в Украине начнутся утечки нового оружия в руки негосударственных вооружённых формирований, способных применить его в том числе в каких-либо внутренних столкновениях. Чем более острым окажется внутреннее противостояние, тем серьёзнее подобный риск.

Политической жертвой «летального» оружия из США наверняка станет не только пакетное соглашение «Минск-2», но и весь минский процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, включая контактные группы. В конечном счёте падёт и «нормандская четвёрка». Этот формат просто утратит какой-либо смысл после превращения США в прямого военного спонсора конфликта.

Вышеуказанные последствия наступят объективно, независимо от воли Москвы. В то же время отдельной проблемой является возможная собственная реакция Кремля на прямой американский военный экспорт в Украину.

Близким противодействием со стороны Москвы может стать «легализация» и существенное наращивание военной помощи мятежным анклавам ДНР/ЛНР, включая поставки тех видов оружия, которые до сих пор там не применялись. Тем самым на Донбассе может начаться своеобразная региональная гонка вооружений, в которую будут втягиваться сторонние державы. Понятно, что конфликт от подбрасывания такого рода дров будет только разгораться.

Нельзя также исключить и ещё более серьёзных последствий для глобальной безопасности.

На каком-то витке эскалации Кремль в поисках асимметричного ответа может пойти на «встречные» поставки оружия афганскому «талибану», который в результате существенно ускорит своё продвижение к неизбежной военной победе.

Даже немыслимая прежде угроза сотрудничества РФ в ракетно-ядерной сфере с КНДР и Ираном теперь уже не представляется совсем невероятной «ответной м ерой» в эпоху, когда рушатся все рациональные правила игры, когда параноидальных борцов за односторонние преимущества не останавливают никакие «красные линии».

Разумеется, реализация самых мрачных из изложенных вариантов развития событий пока крайне мала. Но риторика «смертельной вражды», утвердившаяся у тех, кто ныне делает американскую внешнюю политику, буквально вынуждает допускать возможность борьбы вообще без правил.

Впрочем, в августе стали заметны признаки движения и на другом конце качелей. Президент США Дональд Трамп в своих последних выступлениях говорит об отказе Америки от политики «свержения режимов» за рубежом, о прекращении «экспорта демократии» и попыток руками американцев «строить нации или государства» в других странах. США, по представлению Трампа, должны ограничиваться борьбой с терроризмом и миротворческими миссиями.

Если этот пока ещё слабый риторический сдвиг закрепится в качестве внешнеполитической стратегии, США и «нормандская четвёрка» смогут сравнительно быстро урегулировать трагический конфликт на Донбассе.

Это, в свою очередь, откроет дорогу для активного миротворчества с участием США и РФ и в других регионах мира, который уже вздрагивает при каждом скрипе американских качелей.

Сергей Станкевич, историк и политолог.