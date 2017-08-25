 

Перезагрузка в ГИБДД: сезон охоты на водителей открыт

В России отменяется запрет на проверку автомобилей вне стационарных постов ДПС. По новым правилам, территория для несения службы сотрудниками ГИБДД будет определяться на основании анализа состояния аварийности в конкретной местности, выявления потенциально опасных участков улично-дорожной сети, а также с учетом возникающих осложнений дорожно-транспортной и оперативной обстановки.

Рискнем предположить, что скорее всего патрули ГИБДД будут находиться там, где дорожная ситуация, разметка, знаки или состояние проезжей части провоцируют нарушения со стороны водителей, и методично собирать дань. К сожалению, все это российские водители уже проходили и не раз.

Ни для кого не секрет, что на российских дорогах есть такие места, где даже если не хочешь, все равно нарушишь, если не знаешь, как там надо ехать. Вполне очевидно, что это и будут так называемые "потенциально опасные" участки, где в кустах будет регулярно находиться автомобиль ГИБДД.

АПН следит за развитием событий.
 

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APN.ru