Перезагрузка в ГИБДД: сезон охоты на водителей открыт

В России отменяется запрет на проверку автомобилей вне стационарных постов ДПС. По новым правилам, территория для несения службы сотрудниками ГИБДД будет определяться на основании анализа состояния аварийности в конкретной местности, выявления потенциально опасных участков улично-дорожной сети, а также с учетом возникающих осложнений дорожно-транспортной и оперативной обстановки.





Рискнем предположить, что скорее всего патрули ГИБДД будут находиться там, где дорожная ситуация, разметка, знаки или состояние проезжей части провоцируют нарушения со стороны водителей, и методично собирать дань. К сожалению, все это российские водители уже проходили и не раз.





Ни для кого не секрет, что на российских дорогах есть такие места, где даже если не хочешь, все равно нарушишь, если не знаешь, как там надо ехать. Вполне очевидно, что это и будут так называемые "потенциально опасные" участки, где в кустах будет регулярно находиться автомобиль ГИБДД.





АПН следит за развитием событий.



