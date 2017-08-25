Священники РПЦ составили рейтинг грехов жителей России

В крупных городах России был проведен опрос священников о главных грехах россиян на основе их исповедей. Исследование проводилось в рамках проекта по благословению митрополита Симбирского и Новоспасского Прокла, сообщает агентство Интерфакс.





По результатам опроса выяснилось, что лидирующие позиции в списке грехов занимают суеверие и гордыня. На втором месте расположились уныние, недовольство своей жизнью и лень. Следующим пунктом идет непочтение к родителям. Авторы проекта подчеркивают, что он ни в коем случае не нарушает тайну исповеди.





В топе рейтинга оказались также аборты, вредные привычки, блуд, измена, воровство, зависть, осуждение и обман.





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