 

Минобороны РФ презентовало устройство для подавления дронов

На форуме «Армия-2017» Минобороны РФ презентовало устройство, предназначенное для подавления дронов. Оно сможет блокировать фото и видеосъемку с малых летательных аппаратов и называется «Ступор». Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсантъ».

Представители военного ведомства утверждают, что «Ступор» сможет блокировать беспилотники самых разных типов. «Комплекс подавляет каналы спутниковой навигации, в том числе сигналы GPS L1, L2, L3, канал управления 5,8 ГГц и канал передачи данных 2,4 ГГц. Также устройство может подавлять средства фото- и видеосъемки», — говорится в сообщении.

Как известно, в Российской Федерации беспилотники давно являются частью активной политической борьбы. С их помощью оппозиционеры и борцы с коррупцией могут произвести фото и видеосъемку усадеб и дворцов высокопоставленных чиновников, которые спрятаны за высокими заборами. 

Напомним, что именно с помощью дронов были сняты дворцы и виллы, которыми, как утверждает ФБК, пользуется премьер Дмитрий Медведев.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция Силовые структуры
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