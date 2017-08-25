Банк «ФК Открытие» отойдёт государству? Очередной провал ЦБ напоминает рейдерство

Как сообщают Ведомости, Центробанк рассматривает сценарий, по которому банк «ФК Открытие» может перейти к Фонду консолидации банковского сектора, специально созданного для санации банков.

Что ж - реальное содержание действий ЦБ и аффилированных с ним структур, кажется, очень чётко соответствует названию фонда. Начатый под лозунгом санации рынка от недобросовестных участников погром банковской системы вступил в финальную стадию - вместо помощи одному из крупнейших частных банков России, ЦБ, похоже, готовит его национализацию.

Между тем, встаёт серьёзный вопрос о том, что если в такой критической ситуации оказался один из самых крупных банков, признаных самим ЦБ системнозначимым - то в проблемах ли самого «ФК Открытие» дело? Неужели и в этот раз нам будет предложено проглотить безо всякой критики бредовую версию о "злоупотреблениях" или "непрофессионализме" со стороны владельцев или руководства Открытия?

А может быть, ситуация - намного проще и кризисное состояние банка вызвано тем, что ЦБ то ли по недомыслию, то ли по непрофессионализму, то ли по злому умыслу искусственно создаёт условия, в которых даже самым честным негосударственным банкирам стало невозможно работать, соблюдая букву закона и нормативов ЦБ?

Не в этом ли ответ на вопрос о том, почему закрытие мелких помоечных банчков идёт параллельно с погромом вполне солидных и состоявшихся банков среднего размера. А теперь уже и крупного?

Можно было бы спросить о том, как соотносятся действия ЦБ по искусственной организации кризиса в работе поднадзорных ему банков с его конституционными обязанностями, но подобных вопросов давно уже никто не задаёт. Зададим, впрочем - другой. Не станут ли сегодняшние действия ЦБ моделью для его вмешательства в реальный сектор экономики и рейдерского захвата различного рода бизнесов у их владельцев?

ЦБ уже сделал первый шаг в этом направлении, вторгшись в конкурентную борьбу между автосервисами.

А что же будет завтра?

