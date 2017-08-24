Покровским напалмом. Кто сжег центр Ростова?

Среди подозреваемых в поджоге ростовской Говнярки – известный застройщик

Страшный пожар 21 августа в самом центре Ростова-на-Дону несколько дней не сходил с федеральных новостных лент. В считанные часы сгорели более сотни домов на нескольких кварталах, эвакуированы около 600 человек, пятеро пострадавших госпитализированы и один – пожилой инвалид, которому некому было помочь – заживо сгорел. С самого начала жители этого микрорайона заявили об угрозах и попытках поджога со стороны неких риэлторов. Доказательства умышленного поджога были настолько очевидны, что с ними согласились и официальные структуры. Представитель одной из силовых структур рассказал нашему изданию какая коммерческая структура, согласно последней оперативной информации, является главным подозреваемым в заказе поджога.

- Мы подтверждаем, что переброс очага возгорания шел оттуда. В зоне, где возникло горение, не было источников зажигания. Поэтому основная версия - занесение посторонних источников зажигания, - прокомментировал СМИ начальник ростовского главного управления МЧС Валерий Синьков.

По словам спасателей, пожар начался одновременно в нескольких точках. Одна из них – заброшенный участок по улице Чувашской,50, где местные жители складировали бытовые отходы.

На следующий после пожара день в донском главке МВД возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога») – правоохранители, очевидно, имели все основания полагать, что пожар не был лишь стечением обстоятельств.

- С самого начала оперативная работа проводилась по нескольким крупным застройщикам Ростова-на-Дону. Мы допросили сотрудников администрации, чтобы выяснить – кто настойчиво интересовался получением земли рядом со сгоревшими кварталами, подняли поступившие ранее обращения граждан, жаловавшихся на угрозы. Установлено, что угрожавшие гражданам злоумышленники являлись официальными сотрудниками частной охранной организации «Атлант», - пояснил АПН знакомый с материалами оперативного расследования сотрудник правоохранительных органов. – Среди учредителей ЧОО изначально значились Чебанов Аркадий Олегович и Коровайко Виктор Васильевич, впоследствии учредителями были зарегистрированы другие лица, но Коровайко и Чебанов сохраняли над «Атлантом» фактический контроль. Так мы вышли на вероятного заказчика, который в настоящий момент является главным подозреваемым – концерн «Покровский».

Постойте, а где же недавно фигурировала фамилия Аркадия Чебанова? Все верно – его супруга Лариса Чебанова, являясь судьей Арбитража Ростовской области, рассматривала дела компаний, аффилированных с Аркадием Олеговичем. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин даже инициировал проверку по данному вопиющему факту, которая в настоящий момент продолжается.

Рейдерский захват оборонного предприятия

Оказывается, концерн «Покровский» прославился не только рейдерскими захватами в соседнем Краснодарском крае, но и агрессивной застройкой в Ростове-на-Дону. Если поднять публикации местных СМИ, мы увидим немало примеров, свидетельствующих о вполне возможной причастности «Покровских» к заказу поджога центра донской столицы.

- В 2000-е годы федеральные СМИ активно писали о скандальных историях с только набирающим обороты бизнесом экс-чиновника Андрея Коровайко. Так, его концерн "Покровский" засветился в истории с ростовским оборонным ФГУП "Электроаппарат". Как писала пресса, после ареста бывшего арбитражного управляющего на предприятие пришли представители нового кредитора, скупившие большую часть кредиторской задолженности, - ООО "Барс" во главе с Ириной Рукавишниковой, которую СМИ называют супругой Андрея Коровайко. В последующем на месте оборонного предприятия планировалось строительство жилого комплекса "Зеленая роща". Городские власти были против: под землей находилось бомбоубежище, но концерну удалось добиться разрешения на застройку, - сообщает официальное издание правительства «Российская газета»

Всем, кто знаком с советской электроникой и радио-аппаратурой, ненужно объяснять, что производили на «Электроаппарате». Во времена СССР это был «номерной» оборонный завод, выпускавший приемопередающие радиорелейные и тропосферные станции, для вида прикрываясь производством детских игрушек и гражданских изделий радиосвязи. Благодаря Коровайко и его супруге Ирине Рукавишниковой, ставшей вице-спикером Ростовской областной Думы от «Единой России», обанкротившиеся в 90-е предприятие было пущено под слом, а на его месте возникли высотки жилых домов. «Бизнес и ничего личного» - одна из любимых фраз учредителей концерна «Покровский».

Памятна ростовчанам и история с попыткой построить дом для преподавателей Ростовского государственного строительного университета. На территории, сопредельной со стройкой концерна «Покровский», должен был появиться дом для вузовских работников, но затем по новому генплану Ростова объект РГСУ с пятачка исчез. Чтобы быстрее завершить стройку и расселить расположенный в округе частный сектор, деканов и профессоров даже побуждали продать квартиры – мол, скоро получите новые. А в итоге на месте дома для вузовских работников появилась высотка концерна «Покровский».

Подбираются в Говнярке





И таких примеров в Ростове – масса. Обратите внимание: уже сданные и еще струящиеся дома концерна «Покровский» расположены в непосредственной близости от очага возгорания. Элитный ЖК «Ростов-Сити», ЖК «Кировский,69» и строящийся ЖК «Цветочный» демонстрируют явный интерес «Покровских» именно к этой части центра Ростова. В первом полугодии 2018-го сдается комплекс по Большой Садовой, 127а, после чего концерну нужно приступать к новой стройке. А где ее начать, если свободной земли в центре города нет?

Вот тут и возникает большой интерес к микрорайону, поэтично названному ростовчанами Говнярка. Это один из самых неблагополучных районов Ростова, здесь сосредоточена старая частная застройка, а некоторые дома и вовсе заброшены. При этом расположен он в самом что ни на есть центре – подбрюшье Большой Садовой и Театральной площади. Даже на кадрах с тушения пожара видно, как неблагополучный микрорайон «подпирают» новые высотки и строительные краны.

Сбежали к испанским активам?





- Насколько я знаю, у концерна «Покровский» сейчас пошла «черная полоса». Возбуждено уголовное дело по, скажем откровенно, мошеннической схеме с налогами на Павловском сахарном заводе в Краснодарском крае – речь идет о более чем 100 млн рублей. Структуры концерна сверхзакредитованы, на днях Россельхозбанк и Сбербанк отказали им в новом кредите, - пояснил знакомый с ситуацией силовик. – Параллельно всплыла история с судьей Чебановой, незаконно рассматривавшей дела в интересах своего, пусть и бывшего, мужа. СМИ опубликовали данные об испанских фирмах и выводе зарубеж миллионов евро учредителями концерна «Покровский». А здесь еще и очевидный прокол с попыткой поджога. Не удивительно, что граждане Коровайко и Чебанов в настоящий момент уехали зарубеж и, мне почему то кажется, не спешат возвращаться в Россию. Хотя мои коллеги из управления по экономическим преступлениям их очень ждут для увлекательной личной беседы.

Информацию об отсутствии Коровайко и Чебанова подтвердили сотрудники концерна «Покровский».



