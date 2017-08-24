США введут визовые ограничения против Камбоджи, Эритреи, Гвинеи и Сьерра-Леоне

ВАШИНГТОН. Американские власти планируют ввести ограничения на въезд для граждан четырех стран, которые отказываются принимать обратно своих граждан выдворенных из США либо затягивают эту процедуру. По сведениям американской прессы речь идёт о Камбодже, Эритрее, Гвинее и Сьерра-Леоне.





Редакция АПН с пониманием относится к устремлениям свободолюбивых граждан этих стран. Если бы у нас был неизбежный выбор жить в Эритрее или США, мы бы тоже выбрали Свободу. Невозможно исключить, что эти самые свободолюбивые граждане сами и проплачивают отказы своих властей. Как бы то ни было, России до подобного постмодернизма в отношениях с собственными гражданами, находящимися в США, всё-таки далеко. Отметим, что представители российских властей неоднократно, выражали, например, готовность принять в России Виктора Бута, если американцы решат его выдворить. Увы, особого понимания со стороны США эта готовность не нашла.



