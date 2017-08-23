Компания «Яндекс» запустила новый поисковый алгоритм

Компания «Яндекс» представила обновленную версию своего основного продукта — поисковую систему с новейшим алгоритмом ранжирования. Об этом сегодня сообщает агентство «Интерфакс».



Новый алгоритм, используя нейронную сеть, сопоставляет смысл запросов и веб-страниц. Такая методика позволяет поисковой системе «Яндекс» намного точнее отвечать на сложные запросы. Информацией об обновлениях поделился руководитель службы релевантности и лингвистики «Яндекс.Поиска» Александр Сафронов. Он также сообщил, что поисковый гигант увеличил влияние нейронных сетей на ранжирование материалов. Новый поисковый алгоритм получил название в честь конструктора Сергея Королева.



По словам представителя компании, главное отличие от предыдущей версии поиска состоит в том, что алгоритм «Королев» сравнивает семантические векторы поисковых запросов и веб-страниц целиком, а не только их заголовки, что дает возможность выйти на принципиально новый уровень поисковой выдачи результатов.



Новый алгоритм не только сравнивает текст веб-страницы с поисковым запросом, но и обращает внимание на другие запросы, по которым люди приходят на эту страницу. Таким образом появилась возможность установить дополнительные смысловые связи, резюмировал Сафронов.





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