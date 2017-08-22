 

В Москве пройдет очередной снос «самостроя»

Правительство Собянина подготовило новый список объектов «самостроя», которые будут демонтированы. Об этом сегодня сообщает , сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичной Госинспекции по недвижимости.

Пятый по счету список сноса содержит данные о 78 строениях общей площадью 42,3 тысячи квадратных метров. Чиновники уверяют, что все эти строения возведены без разрешительной документации и расположены на инженерных коммуникациях, а также на территориях с особым режимом использования, включая охранную зону линейных объектов метрополитена и улично-дорожную сеть.

В сообщении также говорится, что на освобожденных территориях не будет вестись никакого строительства, и все они будут благоустроены.

Новым «самостроем» были признаны несколько построек площадью свыше 1 тыс.кв. метров на Рязанском проспекте, а также нежилое здание площадью 6705 тысяч квадратных метров по адресу Симферопольский бульвар, строение 11/70.

Также в список включены незаконные строения вблизи станций метро «Царицыно», «Кантемировская», «Домодедовская», «Сходненская» и «Кузьминки».

АПН следит за развитием событий.
 
 
теги: Сергей Собянин Мэрия Москвы
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Москву ожидает новая волна сноса самостроя
» На кабардино-балкарский туристический кластер будет потрачено 35 миллиардов
» Зачем горело ФСБ
» Чубайс продал штаб-квартиру РАО «ЕЭС России»
» Задержан мэр Тольятти
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Как товарищ Зубов Конфедератов воевал

Как товарищ Зубов Конфедератов воевал

Квадрокоптер против снайпера

Квадрокоптер против снайпера

Казань пишем, Донецк в уме

Казань пишем, Донецк в уме

Борзые перья судьи Елены Хахалевой

Борзые перья судьи Елены Хахалевой

О двойных стандартах

О двойных стандартах

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Компания «Яндекс» запустила новый поисковый алгоритм

  • 14:53
  • 115

В Москве пройдет очередной снос «самостроя»

  • 19:10
  • 459
Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Россию накрыла волна демографического кризиса

  • 14:38
  • 648

Фанфик как основа неофеодальной литературы

Как товарищ Зубов Конфедератов воевал

Как товарищ Зубов Конфедератов воевал

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru