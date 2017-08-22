В Москве пройдет очередной снос «самостроя»

Правительство Собянина подготовило новый список объектов «самостроя», которые будут демонтированы. Об этом сегодня сообщает , сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичной Госинспекции по недвижимости.



Пятый по счету список сноса содержит данные о 78 строениях общей площадью 42,3 тысячи квадратных метров. Чиновники уверяют, что все эти строения возведены без разрешительной документации и расположены на инженерных коммуникациях, а также на территориях с особым режимом использования, включая охранную зону линейных объектов метрополитена и улично-дорожную сеть.



В сообщении также говорится, что на освобожденных территориях не будет вестись никакого строительства, и все они будут благоустроены.



Новым «самостроем» были признаны несколько построек площадью свыше 1 тыс.кв. метров на Рязанском проспекте, а также нежилое здание площадью 6705 тысяч квадратных метров по адресу Симферопольский бульвар, строение 11/70.



Также в список включены незаконные строения вблизи станций метро «Царицыно», «Кантемировская», «Домодедовская», «Сходненская» и «Кузьминки».





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