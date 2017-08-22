Фанфик как основа неофеодальной литературы

Современные тенденции в литературе, да и в искусстве вообще показывают, что современные звёзды также быстро гаснут, как и загораются. Лучше всего держится, сохраняет востребованность и популярность классика, от античности до третьей четверти XX в.. Но в особенности – второй половины XIX– первой половины XXвв..

Быстро растёт и популярность фанфиков – литературных произведений по мотивам других литературных произведений. Фанфи́к—жаргонизм, обозначающий любительское сочинение по мотивам популярных оригинальныхлитературных произведений, произведений киноискусства (кинофильмов,телесериалов,аниме ит.п.), комиксов (в том числе—манги), а такжекомпьютерных игрит.(1).

Критерием качества для фанфика является максимально точно воспроизведения атмосферы изначального текста, его стилистических особенностей. Оригинальность и своеобразие здесь не котируются. Нужно красиво и правильно преподносить уже известное.

Фанфик на самом деле – очень почтенней и древний жанр, который во многом является реальной основой мировой литературы. Например, масса фанфиков из века век создавалась по эпическим сказаниям, таким, как «Илиада» или «Песнь о Роланде».

Неоригинальность и клишированность здесь во многом служила цели сохранения духовного единства общества, поддержанию идентичности больших групп людей. Которые очень часто не были связаны хозяйственно и политически. И тогдашние сверхсерьёзные фанфики играли большую роль в сохранении и трансляции этнического единства, которые сложно было сохранять «материальными средствами».

Процесс превращения оригинальной традиции в традицию фанфика в своё время пережила греческая литература во время превращения из античной в византийскую.

В византийской литературе даже сочинение на оригинальную тему или личное письмо должно было как можно больше походить на фанфик какого-либо значимого старинного текста. А всё потому, что в Византии классических античных текстов сохранилось больше всего, и знали их там лучше, чем на других территориях.

Давление полно сохранённой классической традиции привело к тому, что развитие визатийской литературы во многом свелось к оттачиванию формы красивого и талантливого фанфикинга. Что, разумеется, не сделало её продолжением античной литературы, поскольку фанфик во многом отличается от оригинального текста.

Другой оказалась литература западноевропейского Возрождения, в меньшей степени опиравшейся на сохранённую античную традицию и большей степени – на свой творческий потенциал.

Вот почему появление собственной яркой литературной традиции в большей степени возможно в достаточно развитых и обеспеченных неофеодальных сообществах, в которых, однако, культурное наследие современности будет сохраняться в ограниченном объёме. Но сохраняться (то же итальянское Возрождение было бы невозможно без собственных сохранённых фрагментов ушедшей культуры или византийского античного наследия).

Поэтому для нового серьёзного витка развития литературы, художественной культуры в целом, науки необходимо сочетание интеллектуального фундамента, сохранившегося с прошлых эпох, и наличие лакун, которые нуждаются в заполнении. А лакуны, нуждающиеся в заполнении, возникают, когда общество находится на подъёме и одновременно не обладает частью необходимых знаний и текстов. Их приходится добывать, создавать, зачастую – заново.

Если же общество уже обладает всем необходимым, то в нём нет потребности усваивать творческие и интеллектуальные новшества даже в случае ускорения развития. Архивариус находит нужную папку – и всё…

В другом случае в обществе многого не хватает, но нет и достаточных ресурсов для создания и внедрения инноваций, нет достаточного культурного багажа, оставшегося с прошлых эпох.

И в обоих отрицающих развитие случаях литература, по большому счёту, сводится к фанфикам.

1.Фанфик // https://ru.wikipedia.org (дата обращения – 20. 08. 2017).