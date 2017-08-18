На выборах в Саратовской области зреет крупный скандал

Открытое письмо





Уважаемый Геннадий Андреевич!

С уважением, политолог, член Общественной палаты Саратовской области

(участник избирательной кампании по выборам в Саратовскую областную думу от партии «Единая Россия»)

Дмитрий Чернышевский

Обратиться к Вам меня заставило громкое заявление на пресс-конференции видного представителя КПРФ, первого секретаря московского горкома Валерия Рашкина, в свое время работавшего в нашем регионе, о том, что он не собирается признавать итоги выборов в Саратовской области. Подобные заявления за месяц до окончания избирательной кампании должны иметь под собой серьезные основания.Сейчас в Саратовской области активно началась избирательная кампания по выборам депутатов областной думы и губернатора региона. Практически все парламентские партии выдвинули своих кандидатов на пост губернатора Саратовской области — ЕР, КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России». «Справедливая Россия» не выдвинула кандидата, но это было их решение. Как пройдет избирательная кампания, покажет время. Какой будет результат — решат избиратели. Сейчас проходят дебаты кандидатов в губернаторы Саратовской области, в которых участвуют представители выше перечисленных партий. Впервые, насколько я знаю, среди других избирательных кампаний, проходящих в регионах РФ, на выборах губернатора в Саратовской области представлены практически все партии. Исполняющий обязанности губернатора Валерий Радаев участвует наравне со всеми зарегистрированными кандидатами во всех дебатах, где обсуждаются острые темы, что говорит об открытой и конкурентной избирательной кампании. Поэтому вмешательства в избирательную кампанию бывшего депутата от нашего региона, а сейчас первого секретаря московского горкома КПРФ Валерия Рашкина не только вредны, но и непонятны, так как они дискредитируют саму КПРФ.В связи с этим все то, что достигает в плане поддержки населения Ольга Алимова — кандидат от вашей партии, он своими заявлениями дезавуирует и бьет не только по ней, но и по ее избирателям. Из заявления Рашкина можно сделать вывод, что жителям области он предлагает не ходить на выборы, говоря о том, что итоги избирательной кампании все равно не будут признаны.Совершенно очевидно, что этот призыв в первую очередь услышат избиратели — сторонники КПРФ. Прошу Вас обратить на это внимание. Валерий Федорович Рашкин ассоциируется у избирателей с руководством КПРФ, от имени которого он в области вещает. Сам он пытался в 2000 году зарегистрироваться в качестве кандидата для участия в выборах губернатора Саратовской области, но это не получилось, победил Дмитрий Аяцков. Валерий Рашкин — человек тщеславный и хотел сам принять участие в выборах губернатора, и выдвижение кандидатуры Ольги Алимовой от КПРФ воспринимает болезненно и ревностно. На мой взгляд, он хочет снизить электоральную поддержку Ольги Алимовой, кандидата от Вашей партии. На протяжении многих лет я занимаюсь политологией и социологией.Если есть задача дискредитировать выборы и не бороться за результат, то надо идти по пути Рашкина, и тогда можно остаться без представительства Вашей партии даже в Саратовской областной думе. Если же Ваша партия, Геннадий Андреевич, ставит задачу борьбы за власть, то подобные заявления от Вашего коллеги по партии Рашкина неприемлемы и должны осуждаться.Мы считаем, что его действия — попытка шантажировать региональную власть и лезть в дела Саратовской области, к которой на протяжении 10 лет он отношения не имеет после проигрыша на выборах по Ленинскому одномандатному округу г. Саратова. На сегодняшний день у Валерия Рашкина в Саратове остались бизнес-интересы, друзья с криминальным прошлым. Сейчас один находится под стражей.Все знают, что Рашкин был связан с этой ОПГ, его офис депутата размешался в их здании. А ныне задержанный Ерусланов ранее являлся его помощником, поэтому его активность, возможно, связана еще и с этим, так как Рашкин получал средства на избирательные кампании от них. Все вышеперечисленное говорит о том, что его поступок отнюдь не бескорыстен и наносит репутационный ущерб нынешней избирательной кампании, которая только начинается.Прошу вмешаться в эту ситуацию и дать поручение заняться Рашкину делом в своем избирательном округе в г. Москве. Иначе он сможет оказаться, как и в Саратове, в проигрышном положении, и его придется Вам потом трудоустраивать, а это будет непросто, потому что жить за это время, будучи депутатом, на заработную плату почти 400 тысяч рублей, да и не только на зарплату, могу предположить, учитывая таких спонсоров, он привык на широкую ногу. Пристроил своих сыновей менеджерами в самую крупную частную нефтяную компанию и в крупнейший государственный медиахолдинг, а сам при этом клеймит позором как олигархов, так и государственных чиновников.Одним словом, разберетесь, если посчитаете возможным. С этой надеждой и завершаю обращение к Вам.