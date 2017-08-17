 

Сергей Миронов в очередной раз собрался стать президентом России

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов собирается в третий раз принять участие в выборах президента Российской Федерации. Об этом сегодня сообщает агентство РБК со ссылкой на источники в партии.

«Именно вариант выдвижения Миронова обсуждался на момент начала думских отпусков как приоритетный», — цитирует издание слова информатора.

Ожидается, что Сергей Миронов объявит о своих намерениях осенью — сразу после того, как о выдвижении заявит действующий президент Владимир Путин.

Напомним читателям, что Миронов уже дважды участвовал в выборах президента, но всякий раз крайне неудачно, занимая последние места. В 2004 году он получил 0,75% голосов, а в 2012 году свои голоса за него отдали 3,85% избирателей.

АПН следит за развитием событий.
 
 
теги: Выборы президента РФ
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