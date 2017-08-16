Столица Украины вошла в десятку самых непригодных для жизни городов мира

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Столица Украины вошла в десятку самых непригодных для проживания городов. Всего в этом списке оказалось 140 городов, а Киев занял 131-ю строчку. Эти данные опубликовал сегодня аналитический журнал The Economist.

Эксперты издания провели серию исследований и оценили комфорт проживания в городе по таким критериям, как инфраструктура, здравоохранение, стабильность, культура, окружающая среда, образование. Надо отметить, что в лидеры антирейтинга Киев попадает вот уже несколько лет подряд.

Семь лет подряд самым комфортным городом для проживания признан австралийский Мельбурн. Город получил оценку 97,5 из 100 баллов в рейтинге The Economist. На втором месте расположилась Вена, на третьем — Ванкувер. Санкт-Петербург и Москва набрали 76 и 80 баллов.

АПН следит за развитием событий.
 
 
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