 

УК Альфа-капитал высказалась, ЦБ опять ни при чём

МОСКВА. УК «Альфа-Капитал» предупредил своих клиентов о проблемах у банков «Открытие», Бинбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Промсвязьбанк.

 

«Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков — «ФК Открытие», «Бина», Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка», - говорится в письме, разосланном клиентам, которое цитируют Ведомости.

 

Рискам, по данным представителей УК, могут быть подвержены выпуски субординированных облигаций, «которые в случае санации [банка-эмитента] скорее всего будут списаны полностью».

 

При этом, по сведения Альфа-Капитала, ​ «есть большая вероятность», что ситуация вокруг этих кредитных организаций «может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 году».​


Редакция АПН полагает, что и сам факт рассылки такого письма носит беспрецедентный характер и позиция ЦБ в связи с этим выглядит откровенно слабой. После всей лихорадочной активности по "расчистке" российского банковского сектора от плохих банков - привести ситуацию к тому, что аффилированные с одним из крупнейших частных банков структуры хотят и могут делать такие высказывания в адрес четырёх других крупнейших частных банков. Это просто уму непостижимо. Вместо повышения доверия к российской банковской системе - полнейший её репутационный провал. Такого, кажется, публично даже во время кризиса 1998 года не было, а уж во время кризисных эпизодов 2008 и 2014 годов - точно.

 

Но по-другому и быть не могло, постольку, поскольку низкое качество работы ЦБ вовсе не стало в одночасье высоким, а последствия этого низкого качества - не пусты.

 

Хамская манера руковожения отраслью, чем-то похожая на фирменный стиль господина Собянина, - это, всего лишь, прикрытие откровенной некомпетентности. Один весь город перерыл и переложил плитку по нескольку раз на центральных улицах, не прислушиваясь к критике горожан, а другие - сносят один банк за другим, не обращая внимания на последствия. Ну вот последствия и наступили. Усилиями ЦБ доверие к банковской системе подорвано напрочь даже внутри этой системы. И хитроумные манёвры по "руководству" отраслевыми объединениями банкиров, призванные прикрыть этот провал, результата на самом деле не принесли и принести не могут. Можно было сколько угодно разваливать АРБ, уговаривая крупнейшие банки выйти из ассоциации и предлагая им своего руководителя - результат, как мы видим, на лице. Скандал разгорелся как раз среди тех, кто вышел.

 

Редакция АПН полагает, что в нашей стране развелось слишком много баронов Османов на душу населения.

 

И слишком мало чиновников, которые готовы и способны реально отвечать за свои действия.

 


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