УК Альфа-капитал высказалась, ЦБ опять ни при чём

«Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков — «ФК Открытие», «Бина», Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка», - говорится в письме, разосланном клиентам, которое цитируют Ведомости.

Рискам, по данным представителей УК, могут быть подвержены выпуски субординированных облигаций, «которые в случае санации [банка-эмитента] скорее всего будут списаны полностью».

При этом, по сведения Альфа-Капитала, ​ «есть большая вероятность», что ситуация вокруг этих кредитных организаций «может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 году».​







Редакция АПН полагает, что и сам факт рассылки такого письма носит беспрецедентный характер и позиция ЦБ в связи с этим выглядит откровенно слабой. После всей лихорадочной активности по "расчистке" российского банковского сектора от плохих банков - привести ситуацию к тому, что аффилированные с одним из крупнейших частных банков структуры хотят и могут делать такие высказывания в адрес четырёх других крупнейших частных банков. Это просто уму непостижимо. Вместо повышения доверия к российской банковской системе - полнейший её репутационный провал. Такого, кажется, публично даже во время кризиса 1998 года не было, а уж во время кризисных эпизодов 2008 и 2014 годов - точно.

