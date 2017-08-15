Топ-менеджеров госкомпаний могут приравнять к чиновникам

Госдума РФ осенью рассмотрит новый законопроект, в случае принятия которого руководящий состав госпредприятий могут приравнять к государственным служащим. Это даст право главам регионов контролировать доходы топ-менеджеров таких компаний. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсантъ».



По информации журналистов, основная цель закона — «передача исполнительной власти региона права формировать перечень должностей муниципальных и региональных предприятий, а также бюджетных учреждений, на которые будут распространяться требования антикоррупционного законодательства».



Представители Госдумы заявили, что проект закона будет рассмотрен, однако есть основания сомневаться в его реализуемости.





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