Квадрокоптер против снайпера

Технические аспекты борьбы со снайперами противника давно занимает умы военных конструкторов, судя по количеству и разнообразию разработанных средств акустических и лазерных систем обнаружения снайпера. Действительно, есть большая потребность в улучшении борьбы с вражескими снайперами и доказывать необходимость этого нет нужды. Появление вражеского снайпера всегда вызывает серьезные проблемы.

Тактический просчет лазерных приборов

Среди приборов и комплексов, предназначенных специально, или в качестве побочной функции, для борьбы со снайперами, почетное место занимает переносной лазерный прибор оптико-электронного противодействия (ПАПВ), разработанный КБ Точмаш им. А.Э. Нудельмана, созданный еще в 1980-х годах. Этот прибор позволяет не только обнаружить оптический прибор противника (для этой цели есть много других приборов, например «Луч-1» и «Луч-1М»), но и засветить его импульсом силового лазера. В принципе, обнаружить прицел снайперской винтовки и ослепить снайпера мощным лазерным лучом — это идея, которая довольно быстро приходит в голову.

Однако, насколько можно судить, ПАПВ не заслужил славы грозного противника снайперов. Этот прибор весит 56 кг и требует двух человек расчета. Он слишком тяжелый и громоздкий, чтобы его можно было придать любому подразделению. По этой же причине он не подходит и для специальных подразделений контрснайперской борьбы. Пока расчет развернет свое чудо-устройство, вражеский снайпер успеет сменить позицию, а то еще и сам возьмет на прицел операторов этой лазерной установки.

Все поддается улучшению, и сейчас лазерные системы стали несколько легче и компактнее, чем тридцать лет назад. Однако, даже с учетом современных достижений в области лазеров, оптики и электроники, особых достижений в конструировании антиснайперского прибора не видно.

Причина, на мой взгляд, состоит в том, что сама концепция такого прибора — найти лазером окуляр прицела и что-то с ним сделать — несет в себе корень неудачи. Она отдает тактическую инициативу вражескому снайперу, и начинает искать его только тогда, когда он займет позицию, наведет винтовку, и даже после того, как он сделает выстрел. Пока снайпер перемещается, выходит на позицию, оборудует ее, выжидает и ведет визуальное наблюдение, лазерный прибор его обнаружить не может. Также, сделав выстрел, снайпер можно убрать винтовку или закрыть окуляр прицела и стать невидимым для лазерного прибора.

По всей видимости, создатели этой идеи просто не знали многих особенностей снайперской тактики и заложили самое обыденное представление о работе снайперов, что снайпер, мол, лежит на позиции и часами смотрит через прицел своей винтовки. Между тем, еще со Второй мировой войны снайперов учат не увлекаться использованием прицела; блик от стекла может привести к гибели.

В общем итоге, и по большому счету, ПАВП и все аналогичные устройства поиска и обнаружения оптических приборов, вражескому снайперу мешают мало. Лазерный прибор может засечь прицел снайпера только в довольно короткий момент, когда он ведет прицеливание. Вот это обстоятельство и делает такие приборы неэффективными — момент, когда снайпер смотрит в прицел, конечно, не угадаешь.

Лазерные приборы обнаружения оптики, легкие и компактные, конечно, очень полезны на поле боя, но все же возлагать на них надежды в борьбе со снайперами нельзя.

Уязвимости снайпера

Вообще, любое устройство для противодействия снайперам надо разрабатывать, исходя из снайперской тактики, и именно в ней искать момент уязвимости, когда на вражеского снайпера можно эффективно воздействовать каким-либо прибором или оружием.

В боевой работе снайпера можно выделить несколько основных этапов:

1. Выход в район выполнения боевой задачи.2. Поиск позиций3. Оборудование основной и запасной позиций.4. Наблюдение.5. Прицеливание и выстрел.6. Смена позиции или уход в укрытие.7. Выход из района выполнения боевой задачи.

Снайпер наиболее силен и опасен в тот момент, когда он нашел, оборудовал и занял позицию. В это время он практически невидим для противника, и потому, не опасаясь обнаружения, может выбрать момент и обстоятельства для выстрела.

Однако, в то время, когда снайпер выходит в район своих действий и перемещается в поисках подходящей огневой точки, он слаб и довольно уязвим. Потому снайперов обычно в это время прикрывает группа поддержки. Во время движения и сам снайпер, и его поддержка обнаружимы приборами примерно так же, как и любые другие солдаты противника. Таким образом, снайпера целесообразно искать как раз в этот момент перемещений. В лесной местности, выход снайпера на позицию, обычно осуществляется поздним вечером в сумерках или рано утром в сумерках, и в это время он может быть обнаружен тепловым датчиком или тепловизором. В городских условиях выход может быть в любое время суток, однако, в городских боях снайперу вообще чаще приходится передвигаться и менять позиции.

Еще одна уязвимость снайпера состоит в том, что он, даже заняв позицию и замаскировавшись, все же выделяет много тепла. Потому незаметный для визуального наблюдения снайпер, будет все же хорошо различим в тепловизоре. Однако, для теплового обнаружения снайпера лучше всего использовать вид сверху. Свой силуэт от противника снайпер может прикрыть не только маскировкой, но и противотепловым экраном, тогда как так же спрятаться от наблюдения с воздуха несравненно труднее. Как бы тщательно снайпер не прятался, для наблюдения сверху он будет все же неплохо заметен как своим силуэтом, так и всякими косвенными следами: помятой травой и протоптанной к позиции тропой, нарушенными кустами, выброшенной землей, если снайпер отрыл окоп. Наконец, будет гораздо лучше заметен его тепловой контур, по площади гораздо больший, чем площадь его силуэта в горизонтальном наблюдении.

Отсюда становится ясно, что нужно использовать, чтобы сделать жизнь вражеским снайперам тяжелее и опаснее. Это, конечно, небольшой разведывательно-ударный беспилотный квадрокоптер.

Квадрокоптер с гранатой

Небольшой квадрокоптер, вроде того, что сейчас используется для видеосъемок, хорошо подходит к борьбе с вражескими снайперами. Можно использовать с небольшими переделками коммерческие модели, а можно разработать отдельную модификацию. Требования к нему такие.

Во-первых, радиус действия не более 1500 метров. Поскольку снайперы обычно работают на дистанции от 300 до 700 метров, то такого радиуса более чем достаточно. Даже если речь идет о снайпере с мощной, крупнокалиберной винтовкой, то и они обычно работают с 1000-1200 метров и выстрел свыше 1500 метров довольно редкий.

Во-вторых, грузоподъемность его должна быть не менее 1 кг, чтобы взять на борт камеры и тепловые датчики, а также оружие — ручную гранату типа Ф-1 или РГО. Если грузоподъемность будет большей, то это позволит увеличить боезапас до 2-4 гранат, с расширением тактического применения дрона.

Коптеры с такими возможностями весят 3-4 кг, и вместе со всем оборудованием укладываются в небольшой чемодан. Это весьма важное преимущество на поле боя, поскольку такой аппарат может использовать один человек, причем использовать на передовой линии, как можно ближе к позиции вражеского снайпера. Осмотрев следы работы снайпера, трупы убитых или следы пуль, такой специалист может тут же развернуть и запустить коптер, и отправить его на поиски.

Выбор именно ручной гранаты в качестве оружия дрона обусловлен несколькими причинами. Во-первых, гранаты есть в любых воюющих подразделениях, и оператор дроне может пополнить свой носимый запас. Во-вторых, пистолеты не годятся по причине необходимости точного прицеливания, а также дестабилизации полета дрона от отдачи. Граната предпочтительнее, поскольку ее можно сбросить так же, как пикирующий бомбардировщик бросает бомбу, аккуратно и точно. В-третьих, для человека взрыва ручной гранаты вполне достаточно, чтобы его убить или тяжело ранить, даже если он в бронежилете.

На дрон монтируется специальный зажим для гранаты, который может открываться в полете, освобождая гранату. Зажим должен захватывать предохранительный рычаг, поскольку кольцо перед вылетом надо будет выдернуть.

Итак, в операциях с антиснайперским коптером есть две основные боевые фазы, не считая вылета до точки начала поиска и возвращения к точке запуска. Фаза первая — поиск цели с помощью тепловых датчиков, камер видимого или инфракрасного диапазона, возможно тепловизоров. Но все же, в целях экономии ресурсов дрона, целесообразно начинать поиск автоматически, и включать камеры только после того, как тепловые датчики найдут объекты по размерам и температуре схожие с людьми. Оператор визуально оценивает и классифицирует цели, и если дрон нашел то, что нужно: крадущегося к позиции снайпера, дает ему команду на атаку.

Фаза вторая — атака. Лучше всего проводить с помощью автопилота. Дрон выходит на траекторию и скорость сброса гранаты с пикирования, затем открывается зажим и граната летит к цели. Дрон сразу после сброса гранаты переходит на максимальную скорость и в набор высоты, чтобы не попасть под осколки гранаты.

Гранату лучше всего бросать с высоты 30-35 метров. За три секунды до взрыва дрон на максимально скорости может уйти более чем на 60 метров от точки сброса и окажется на безопасном расстоянии. Для поражаемой цели уже не будет возможности укрыться от осколков взрывающейся сверху гранаты. Если гранаты не хватило, то оператор может передать координаты цели минометчикам или артиллеристам.

Тактические нюансы

Заметим, что такой антиснайперский коптер с гранатой позволяет существенно расширить и разнообразить тактические приемы борьбы с вражескими снайперами, по сравнению со всеми другими приборами. Вовсе не обязательно ждать, пока это снайпер уляжется на позиции и выстрелит.

Вариант первый. По получении донесений, что в определенном районе действуют снайперы противника, ведется патрулирующий поиск, просмотр всех мест, удобных для снайперских позиций (лучше, если оператором дрона будет снайпер же или специалист, прошедший обучение основам снайперского дела). Патрулирование можно вести в любое время, но лучше тогда, когда снайперу наиболее удобно выйти на позицию или вернуться с задания. Это утренние или вечерние часы с сумерками, для тепловых датчиков весьма благоприятные.

Если на коптер установить несколько мин ПФМ-1 (более известных как «лепесток»), а их можно подвесить 7-8 штук вместо одной гранаты, то возможна своего рода профилактика: минирование удобных для позиций снайперов мест.

После того, как вражеские снайперы познакомятся со своим новым противником, само по себе жужжание моторов коптера уже станет фактором, действующим им на нервы. Ввиду слишком большого риска попасть под удар, снайпера будут просто избегать районов, где действуют такие коптеры.

Вариант второй. Охота на конкретного снайпера, уже стрелявшего. Специалист осматривает следы работы вражеского снайпера, примерно определяет место, где могла быть его позиция, и отправляет коптер на его поиски. Время играет роль, если дрон запущен через несколько минут после выстрела вражеского снайпера, то есть очень хороший шанс захватить его врасплох при смене позиции или отходе. Далеко он не уйдет.

Вариант третий. Поиск с накрытием. Если снайпер действует с группой прикрытия, то весьма целесообразен поиск с поддержкой минометами или артиллерией. Коптер обнаружив группу, бросает гранату и отходит, а затем обнаруженная цель накрывается минометным залпом. В городских условиях, когда снайперы обычно выбирают позиции на крышах домов или на верхних этажах, лучше всего сразу прибегнуть к поиску с накрытием, поскольку сброс гранаты может быть невозможен. Дрон «просматривает» этажи, окна и заглядывает во внутренние помещения, цели в которых обрабатываются артиллерией, танками или пулеметами.

Помимо поисков снайперов, такой коптер с гранатой вообще годится для борьбы с самыми разными противниками, например, с корректировщиками и авианаводчиками, наблюдателями, пулеметными и минометными расчетами, замаскированными и молчащими огневыми точками, засадами. Такой коптер очень пригодился бы любому подразделению.