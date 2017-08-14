 

Дочь бывшего первого заместителя мэра Москвы признана банкротом

Московский арбитражный суд признал банкротом дочь бывшего вице-мэра столицы Марию Росляк, передает РИА Новости. Как известно, ранее она занимала пост президента банка ​«Огни Москвы».

Суд внес задолженность дочери бывшего чиновника в размере около 25 млн руб. перед банком «Развитие-Столица» в реестр требований кредиторов и начал процедуру реализации ее имущества.

Напомним читателям, что ранее в рамках уголовного дела в отношении топ-менеджеров «Огней Москвы» Марию Росляк признали виновной в растрате и мошенничестве на общую сумму свыше 6 млрд руб. за период с 2010 по 2014 год. Следователи установили, что Росляк, использую свое служебное положение, занималась выведением этих денег из банка, используя схему выдачи кредитов фиктивным организациям. В результате, суд обязал ее выплатить эту сумму Агентству по страхованию вкладов (АСВ).

После громкого судебного процесса в 2016 году Басманный суд Москвы приговорил Марию Росляк к четырем годам колонии, однако наказание будет отсрочено из-за беременности осужденной.

Мария Росляк — дочь бывшего первого заместителя мэра Москвы и сенатора Юрия Росляка. С сентября 2013 года он занимает должность аудитора Счетной палаты России.

АПН следит за развитием событий.
 
 

теги: Коррупция Мэрия Москвы
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