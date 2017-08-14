Борзые перья судьи Елены Хахалевой

«Золотая судья» Краснодарского краевого суда Елена Хахалева преуспела не только в принятии скандальных решений по земельным спорам в пользу рейдеров и свадьбой своей дочери, левым грузинским дипломом и связями с криминалом. Специфические таланты Хахалевой проявились и в такой, казалось бы, далекой от этих направлений ее деятельности сфере, как пресса. Но и здесь «фирменный стиль» Хахалевой хорошо узнаваем: «прикормленные» ею журналисты не гнушаются использовать в своих публикациях откровенную ложь и провокации.





появилась информация, что «золотая судья» Хахалева потратила уже более 20 млн руб. на пиар, пытаясь потушить поистине вселенский скандал, связанный с ее поддельным грузинским дипломом, по которому с помощью грузинских воров она пробралась в судебный корпус, став впоследствии одной из богатейших теневых судей на Кубани. Можно с изумлением наблюдать, как ее представители бегают по редакциям федеральных каналов и СМИ, предлагая любые средства для «контрпропаганды». Кто-то с брезгливостью отвергает их предложения, кто-то нет, пытаясь заработать на проблемах судьи. Но факт остается фактом: тушить огонь пирогами и грибами, как писал незабвенный Корней Иванович Чуковский, не получится. Вот и мэтр российской журналистики Владимир Соловьев четко определил тему: «Да бог с ней, со свадьбой! Диплом-то левый или настоящий? Связи с криминалом были или нет?»Ответов на вопросы нет до сих пор. На днях в сети со ссылкой на ресурс





Тем временем, свежие новости из прошлой и настоящей жизни судьи Елены Хахалевой, членов ее семьи и бизнес-партнеров страна читает регулярно, благо есть что рассказать. Но и сама Хахалева не остается в долгу. Ее команда борзописцев, осваивая ее теневые ресурсы, наносит ответные хаотичные удары по мифическому противнику, в котором видят всех, кого можно: от губернатора и звездных адвокатов до известных холдингов и простых фермеров Кубани, от ее недоброжелателей в самом крайсуде до влиятельных чиновников в Москве. Это неудивительно, ведь сложно ловить черную кошку в темной комнате, если таковой там нет. Согласитесь, что можно во всех ее бедах винить губернатора Кубани Вениамина Кондратьева или звездного адвоката Сергея Жорина в «"заказе" скандала с золотой судьей», но ведь не у них левые дипломы о высшем образовании и не они организовывали дорогущую свадьбу дочери судьи, история о которой была мгновенно раздута самими федеральными СМИ, которые массово по «заказу» явно не работают, даже при желании таких уважаемых лиц.





Вот и мечется судья по комнатам своего особняка площадью 66 кв.м, как указано в ее декларации, натыкаясь на углы и набивая себе шишки, придумывая очередные женские козни и выдумывая новых врагов. Эдакая злая волшебница Гингема из «Волшебника изумрудного города», колдующая над своим варевом.





Травля действующего губернатора Кубани Кондратьева со стороны Хахалевойи ее окружения началась не сейчас, а еще год назад, стоило тому только заикнуться о судебных схемах по отъему земель фермеров, выстроенных в Краснодарском краевом суде, а также поднять вопрос о ротации засидевшихся парламентариев в краевом Заксобрании, в котором уже пять лет просиживает штаны золотой наследник Елены и Роберта Хахалевых Кирилл, возомнивший себя уже вице-спикером. А Елена Владимировна, как заботливая мама, сомнет любого, кто посмеет разрушить ее планы.





Как оказалось, в борьбе за эту цель у Хахалевой нет никаких тормозов и все средства хороши. В преддверии сентябрьских выборов в ЗСК «независимые» журналисты, получающие гонорары напрямую от Хахалевой и от ее окружения, развернули настоящую кампанию травли губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, борьба с которым неожиданно осложнилась скандалом с самой судьей. И чем больше новых подробностей из настоящей криминальной биографии Хахалевой становится известно общественности, тем сложнее ей отбиваться, поэтому в ход от нее в последнее время все чаще идут откровенные провокации – о них мы расскажем ниже.





Для журналистского сообщества Краснодара давно не секрет, что особой любовью и покровительством в краевом суде пользуется издание «Юг Times», фактическим владельцем которого называют «золотую судью» (само издание оформлено на подставное лицо – Марину Тугаеву, она же и главный редактор, в прошлом ничем не примечательный журналист районной газеты «Каневские зори»). «Юг Times» позиционирует себя как «концептуально новый еженедельник на Юге России». Формат издания действительно необычен для региональной прессы: значительная часть его статей публикуется на английском языке – видимо, в расчете на пресловутых иностранных инвесторов, для которых уже много лет в Краснодарском крае пытаются создать «тепличный» режим. Правда, если эти самые инвесторы хоть немного ознакомятся с реалиями кубанского правосудия, они, скорее всего, будут обходить Краснодарский край десятой дорогой, ведь любому серьезному бизнесмену хорошо известно, что краеугольным камнем нормального инвестиционного климата является именно независимый суд.





Люди, похожие на главного редактора Юг Таймс Марину Тугаеву и бизнес партнера "золотой" судьи Хахалевой Федора Стрельцова, обсуждают с московским пиарщиком свои очередные провокации с митингами на Кубани и их освещение в СМИ накануне выборов в ЗСК





Но вернемся к изданию «Юг Times». Всякий, кто хоть раз был в стенах краевого суда, наверняка замечал стоящие на разных этажах его здания стеллажи с этой газетой. Такая приверженность судей именно этому изданию отнюдь не случайна – да и журналистам «Юг Times» в краевой суд всегда открыты двери, чего не скажешь о многих других местных СМИ, в том числе редакциях федеральных изданий.На первый взгляд, каких-то бросающихся в глаза признаков «аффилированности» между «Юг Times» и краевым судом не наблюдается, но дьявол, как известно, кроется в деталях.Например, в номере № 26 за июль месяц опубликована заметка с благодарностью "партнёрам", сделавшим благотворительные взносы, в числе которых–Вадим Шестопалов, соучредитель и руководитель ООО «Сельскохозяйственное предприятие "Дмитриевское"», (ранее писали о его родственных связях с руководством крайсуда),Георгий Копыт, подставной директор ООО «Агрокомплекс Кущевский» (владелец Федор Стрельцов,бизнес-партнер «золотой судьи», а ранее управляющий предприятиями банды Цапков) и Роберт Хахалев, по документам бывший супруг судьи. В заметке о подписчиках «Юг Times» он скромно представлен как глава крестьянско-фермерского хозяйства (согласитесь, что сложно себе представить бывшего подручного вора в законе «Пецо»– Роберта Зилпимиани– как главу КФХ, выгребающего навоз или работающего на тракторе вместе со своими детьми, женой и иными родственниками). История о том, как г-н Зилпимиани и жена спикера ЗСК Бекетова вдруг стали главами КФХ (естественно, на бумаге), – отдельная история.





Кто является реальным хозяином«Юг Times», становится хорошо понятно, если посмотреть, в какой тональности газета описывала скандальную историю вокруг свадьбы Софьи (дочери Елены и Роберта Хахалевых) и представителя СК по Краснодарскому краю Вадима Бадалова (разговор о котором еще предстоит), и ее поддельного диплома, мимо которой не прошел ни один федеральный канал, не говоря уже об интернет-изданиях и социальных сетях. Но пока федеральные журналисты проводили самостоятельные расследования деятельности Елены Хахалевой (надо сказать, добившись на этом пути немалых результатов), «Юг Times» публиковал лишь изложение событий в версии самой судьи и вступившихся за нее судебных коллег во главе с Владимиром Кисляком, вынужденным исполнять миссию рупора семьи Хахалевых. Как известно, в итоге общественности объявили, что торжество бывшего юриста ЗАО «Тандер»и следователя СК, мол, оплачивал бывший супруг-предприниматель и обошлось оно не в $ 2 млн, а в 2,5 млн руб.или того меньше и т.д., известные певцы прилетали по зову сердца, пели бесплатно как родственники или давние знакомые. Диссонанс внес лишь неискушенный в судейско-криминальных интригах «золотой голос России» Николай Басков, с детской непосредственностью заявивший, что был подарком на свадьбе, который оплатил некий анонимный друг семьи Хахалевых (злые языки поговаривают о воре в законе «Пецо», давнем друге Елены и Роберта).





Здесь стоит сделать небольшое отступление в прошлое, вспомнив о том, кто изначально был главным спонсором «Юг Times». Этот момент не очень афишируется, но в журналистском сообществе и спецслужбах Кубани хорошо знают, что спонсором газеты прежде был скандальный депутат Законодательного собрания Сергей Зиринов, а по совместительству лидер банды головорезов,ныне отправившийся отбывать 22-х летнее наказание в колонию строгого режима.Даже находясь за решеткой, депутат, которого называли «теневым» хозяином Анапы, при поддержке Елены Хахалевой активно работал с общественным мнением, склоняя его в свою пользу и открыто оказывая давление на руководство Верховного суда РФ, напоминая об отдыхе сановных особ. Связи Елены Хахалевой и ее руководителя с главным бандитом Кубани были так очевидны, что по инициативе генпрокуратуры суд над членами банды пришлось перенести в другой субъект страны.





После осуждения Зиринова, которому стало не до газеты, спонсорством«Юг Times» занялись уже другие бизнес-партнеры г-жи Хахалевой, благо иметь такого покровителя желают, очевидно, многие на Кубани и в Грузии.





Персонально судейскую тему на страницах «Юг Times» ведет «независимый» журналист Андрей Кошик – человек в краснодарском журналистском сообществе весьма известный, несмотря на молодость (в этом году ему исполнилось 32 года). Уроженец Армавира, Кошик сначала пытался сделать карьеру в Русской православной церкви, имел низший духовный сан, но в связи со вторым браком от этой затеи пришлось отказаться. Однако связь с несостоявшейся профессией Кошик сохраняет, используя псевдонимы «Отец Андрей» и «Расстрига». Хотя гораздо больше известно его другое «альтер эго» – Никита Серебрянников, под которым он публикует заказные материалы как в кубанских, так и в федеральных СМИ (как тут не вспомнить попа Гапона из недавней истории революционной России).





Если сложить вместе все написанное Кошиком под разными именами, складывается вполне законченный образ человека с полным отсутствием моральных принципов, который за деньги готов работать для кого угодно и на любую тему.«Газета.Ру», «ФедералПресс», АиФ, «Русская планета», «Свободная пресса», «Кавказский узел» – вот лишь неполный список тех изданий, с которыми сотрудничал этот борзописец. Именно такие перья и подбирает в свою команду пиарщиков судья Хахалева. Еще одно аналогичное приобретение – Олег Лурье, такой же «независимый», как и Кошик, блогер-расследователь и по совместительству рупор Хахалевой на федеральных каналах.





Мало кто знает, что Андрей Кошик, еще будучи начинающим армавирским журналистом, проходил стажировку в Швеции по линии Союза журналистов. Кто и как с ним работал в Швеции– неизвестно, но, перебравшись в Краснодар из Армавира, Кошик быстро подключается к кампании по защите профессора Кубанского госуниверситета Михаила Саввы, который давно имел неофициальный статус «самого известного правозащитника Кубани». Хорошо известно, что в девяностые годы Савва курировал распределение среди общественных организаций Краснодарского края средств западных грантовых фондов, а когда этот источник финансирования был понемногу перекрыт, переключился на «фандрайзинг» в России – на чем и погорел.





12 апреля 2013 года Савва был задержан в Краснодаре по подозрению в хищении бюджетных средств в виде гранта, и в этот же день возле здания УФСБ по Краснодарскому краю на улице Мира в Краснодаре был организован пикет в его поддержку под лозунгом «ФСБ, гражданское общество не попересажаешь!» Участниками этой акции были 28-летний подающий надежды журналист Андрей Кошик, на тот момент собкор агентства «ФедералПресс» в Краснодарском крае, и Вячеслав Потапов, позиционирующий себя как главный редактор кубанской телерадиокомпании «Советская Кубань», ныне кубанский «блогер и последовательный борец» в соцсетях с губернатором Кондратьевым. Этот пикет, очевидно, был первым и последним в официальной правозащитной деятельности Кошика и Потапова, и сейчас эти «борцы» за гражданское общество вращаются уже совсем в других сферах, где фамилия Михаила Саввы вызывала иную реакцию. В апреле 2015 года Краснодарский краевой суд, под чье негласное крыло к тому времени уже перешел Андрей Кошик, оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о замене Михаилу Савве (на тот момент уже благополучно уехавшему за границу) условного наказания на реальный срок заключения. Интересно, вспоминает ли сейчас «независимый журналист» Кошик и его друг Потапов о незавидной судьбе бывшего патрона, получая за свои «расследования» и посты в соцсетях деньги из рук своих новых судейских покровителей.





Но проблема не только в том, что Кошик регулярно строчит откровенную заказную «залипуху» и «джинсу» – куда хуже его личное участие в различных провокационных мероприятиях, как это было в случае с движением «вежливых фермеров». Еще в феврале 2016 года Кошик по заказу Хахалевой под своим именем опубликовал на одном из федеральных ресурсов статью «Бурлачкина рать», в которой недвусмысленно дал понять, что «вежливые фермеры»– это якобы творение рук вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике Юрия Бурлачко, недвусмысленно намекая на самого губернатора Вениамина Кондратьева, как якобы основателя этого движения, которое открыто заявило о коррупции в кубанских судах и лично Елены Хахалевой.





«Бурлачкина рать» была лишь первой пробой пера Андрея Кошикана тему «вежливых фермеров», который вместе с редакцией «Юг таймс» активно пытался перевести законную критику людей и возмущение судейским беспределом в плоскость чуть ли не экстремизма, создав благоприятную среду для незаконного преследования критиков коррумпированных судей-латифундистов, организованного лично Еленой Хахалевой через ее связи в правоохранительных и следственных органах Краснодарского края.





Фермеры и не догадывались, что Кошик, под видом симпатизирующего журналиста освещая их акции и общаясь на короткой ноге с организаторами, «умело» распоряжался полученной информацией, а фермеры потом почему-то удивлялись, как быстро их вполне мирные планы становились известны компетентным органам, возбуждавшим уголовные дела по явно надуманным основаниям (сейчас все эти дела прекратил новый прокурор Краснодарского края Сергей Табельский за отсутствием состава преступления, о чем прилюдно заявил недавно на пресс-конференции с участием замгенпрокурора РФ Кикоть). Откуда было знать простым фермерам Олегу Петрову и его жене, фермеру Бородину, председателю СПК «Колос» Николаю Стародубу, что под видом симпатизирующего журналиста и борца с судьями-рейдерами, судья Хахалева внедрила своего лазутчика-журналиста, информация которого являлась для Хахалевой прямым подспорьем в инспирировании уголовныхдел. К слову сказать, уголовное преследование анапского атамана Нестеренко, одного из потерпевших по делу банды Зиринова (атаман остался жив по счастливой случайности, его водитель был убит) и главного свидетеля на процессе, было организовано именно Хахалевой в отместку за приговор Зиринову.





Но пикантность ситуации была в том, что Кошик не просто был лазутчиком от Хахалевой, поставляя ей нужные сведения, он за спиной своей же хозяйки сам готовил острые публикации, обличающие как саму Елену и Роберта Хахалевых, так и их родственника – председателя Краснодарского крайсуда Александра Чернова, о подноготной которых знает много. В этом нет ничего удивительного, ведь «отец расстрига» давно приловчился сливать всю полученную информацию не только своим кураторам, но и вообще всем, кто был готов за нее платить. В том числе, западным СМИ, с которыми у Кошика давно налажены хорошие связи еще со Швеции. Сам Кошик считает, что не он такой, его жизнь сделала таким: мальчику нужно платить дорогущую ипотеку, вот и крутится, сдавая всех и вся, продавая и перепродавая как совершенно невинных людей, так и своих хозяев в нелегкое для них время.





Действуя с позиций кнута и пряника, используя провокаторов типа Кошика, Елена и Роберт Хахалевы сделали все возможное, чтобы на корню задавить недовольство людей судейским беспределом, традиционно переводя стрелки на других. Зависимость людей от судейской машины, беспричинно возбуждаемые по инициативе Хахалевой уголовные дела, создали иллюзию того, что «фермерское» движение или хотя бы отдельных его лидеров можно подмять под себя и заставить работать в своих интересах.





Начав свое движение со справедливого возмущения коррумпированными судьями, отдельные «лидеры» очень быстро оказались заложниками довольно бесхитростных комбинаций с уголовными и судейскими делами, за которыми хорошо просматриваются фигуры Елены и Роберта Хахалевых, Леонида Терсенова, двоюродного брата Роберта Хахалева, также крупного латифундиста на Кубани (не путать с мифическим братом Роберта - певцом Валерием Меладзе) и их бизнес-партнера Федора Стрельцова.





Как тут не вспомнить скандальную пресс-конференцию в марте 2017 в Москве в одном федеральном информагентстве, где один из «лидеров» движения кубанских фермеров «неожиданно» заявил, что идеологом движения трактористов на «Москву. К Путину» якобы изначально является губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Эти скандально-ложные заявления преследовали одну цель: перевести «стрелки» с коррупционной схемы Елены Хахалевой и ее судей на того, кто с ними стал активно бороться, – губернатора Кондратьева. Поэтому и стали в развитие этой темы как грибы расти различного рода провокационные ролики о негативной деятельности губернатора Кубани, резкие посты различных псевдоправозащитников и псевдожурналистов, типа Вячеслава Потапова и его немногочисленных сторонников, дирижерами которых являются вся те же Елена Хахалева и Андрей Кошик.





Именно в этих же целях–перевода скандала с Хахалевой на иных лиц–8 августа в Краснодаре Елена и Роберт Хахалевы, Федор Стрельцов, Андрей Кошик, Вячеслав Потапов организовали проведение псевдомитинга, на который согнали неких «обиженных» фермеров и крепких парней из Новопокровского района (вотчины Хахалевых), Кущевского района (вотчины Стрельцова), заученно кричавших в 45-градусную жару о нарушении их мифических прав со стороны некоего ростовского концерна, не имеющего к ним никакого отношения, и требующих от властей края чуть ли не расправиться с ростовчанами. При этом накануне митинга в местных соцсетях пиарщики Хахалевой закинули фейки, заявляя, что дни правления губернатора «сочтены», так как он не желает помогать им избавиться от ростовского концерна. Спонсором «митинга» выступило некое ООО «Компаньон», принадлежащее деловому партнеру Федора Стрельцова – Тищаеву, которое предоставило автотранспорт.





Излишне говорить, что при справедливом (некоррумпированном) суде и объективной правоохранительной системе фермеру не страшен никакой рейдер". Кроме того, лозунг «Кубань для кубанцев» как-то сильно напоминает лозунги украинских националистов. К тому же непонятно, как Роберт Зилпимиани (ныне Хахалев) и его брат Леонид Терсенов (оба выходцы из Грузии), Елена Хахалева (уроженка Красноярска), их друзья –грузинские «воры в законе»–ВДРУГ стали истинными казаками.





Провокация вообще является «фирменным стилем» Елены Хахалевой и ее подручных борзописцев, напоминая об известных провокаторах из российской истории – попе Гапоне и революционере на службе у царской охранки ЕвноАзефе. Еще один недавний пример – новая провокация с участием Кошика, организованная несколько дней назад, когда в ряде СМИ была распространена информация об избиении журналиста и его друга Потапова рядом с домовладением Роберта Хахалева, причем его фамилия нарочно была написана с ошибкой – «Коршик». Но всего через несколько часов сам Кошик и его коллега Вячеслав Потапов, редактор телепрограммы «Советская Кубань» (еще один «рупор» Елены Хахалевой), заявили, что никто их не избивал, что на самом деле это был информационный вброс, заказчиком которого выступал некий ростовский концерн.После такого саморазоблачения по примеру Воланда Михаила Булгакова, недавно примененного Олегом Лурье, в подконтрольной Хахалевой«Юг Таймс», а также в каких-то сомнительных интернет-ресурсах появились статьи о том, что на журналиста Кошика готовится нападение, заказчиком которого был назван все тот же ростовский концерн, который к тому же 10 августа готовит чуть ли не «переворот» в кубанской столице, для чего «автобусами и эшелонами свозит своих сторонников».





Как в администрации Краснодарского края, так и в органах прокуратуры прекрасно понимают, что истинной целью как малочисленного митинга на окраине г.Краснодара, организованного Еленой Хахалевой и ее друзьями от имени неких фермеров, так и других вышеописанных провокаций, является отвлечение внимание от разгорающегося скандала вокруг судьи. Тем более, что и ростовской концерн, до этого весьма далекий как от политики, так и от скандала с судьей Хахалевой и ее левым дипломом, молчать не стал: в органы прокуратуры, СК и ФСБ поданы заявления с требованием разобраться, кто стоит за провокатором Кошиком и кто его направляет. Очевидно, что этот ответ читатель уже знает.





Дело даже не столько в том, что с легкой руки «золотой судьи»и ее «легких» денег в самых разных изданиях, в том числе и весьма уважаемых, появляются откровенно лживые опусы, которыми пытаются отмыть «судью-замарашку». Куда хуже то, что федеральный судья, представитель высшего эшелона одной из ветвей государственной власти, на виду у всех, чувствуя свою безнаказанность и московское покровительство подобных ей, фактически присвоила себе роль эдакого вершителя судеб в Краснодарском крае, привычно действуя от имени государства Российского.





Не много ли на себя взяла Елена Владимировна, получив обманным путем статус судьи, и заработав свои теневые капиталы с помощью мантии?





С молчаливого согласия председателя крайсуда Чернова, Елена Хахалева превратила свой кабинет в крайсуде в этакий штаб по управлению многими процессами в крае, включая и вопросы внутренней политики, формирования списка победителей на сентябрьских выборах депутатов местного парламента, инициируя процессы недоверия к действующему губернатору, раздавая команды своим пиарщикам и выбирая новые жертвы. Из этого же кабинета поступают устные указания силовиками и следователям «мочить» очередную жертву. В этот же кабинет недавно пытались завести на профилактический прием члена комиссии при Главе администрации края Елену Дрюкову, осмелившуюся открыто выступить против «золотой судьи» и даже официально обратиться с заявлением о проведении проверки по ее поддельному грузинскому диплому и привлечения Хахалевойк заслуженной уголовной ответственности. Цель этого штаба Хахалевой в крайсуде одна – открыть широкую дорогу криминалу, с которым Елена Хахалева повязана навечно.





Знают ли об этом председатель крайсуда Александр Чернов и руководство Верховного суда? Не могут не знать. Почему молчат? Лето. Август. Отпуска. Однако работа спецслужб по проверке диплома и всего того, что связано с «золотой судьей», продолжается.





Лихорадочно молчит и судья Хахалева, растрачивая свои несметные богатства на ненасытных местных и московских пиарщиков, которые продолжают вбрасывать различные фейки, пытаясь заболтать проблему судьи. Не получится. Крах «золотой судьи» приближается.

Первая публикация - блог Александра Трушкова







