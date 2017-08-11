О двойных стандартах

Одним из стандартных упреков, который наши политики высказывают коллективному Западу, являются двойные стандарты. Почему, к примеру, западных правозащитников так беспокоит судьба чеченских геев, а вот судьба геев Саудовской Аравии не беспокоит совершенно? Почему Запад поддержал независимость Косово, но был категорически против независимости Абхазии? Почему западную прессу так беспокоила судьба мирных жителей Алеппо, но не волнует судьба мирных жителей Мосула?

Примеры можно приводить бесконечно. Но есть вещи, о которых наши политики предпочитают не упоминать. Да, Запад использует двойные стандарты постоянно. Но при этом под них подведена внушительная теоретическая и юридическая основа, которая делает для западного обывателя внешнеполитические шаги властей внутренне непротиворечивыми. Взять хотя бы известный конфликт двух основополагающих принципов международной политики. С одной стороны - право нации на самоопределение, с другой - право государств на суверенитет и нерушимость своих границ. В каждом отдельном случае можно прибегать то к одному принципу, то к другому. Причем делать это так, чтобы у не очень вдумчивого наблюдателя не сложилось ощущение дискомфорта. Всегда есть хорошие парни и парни плохие. Эта голливудская схема бесперебойно работает много лет.

Взять, допустим, ситуацию в Сирии. Там есть хорошие парни - это демократическая оппозиция. Мало ли, что ее там трудно отыскать. Ее постоянно показывали по всем телеканалам. И там есть плохой парень - кровавый диктатор Башар Асад, которому помогают плохие парни из России и плохие парни из Ирана. Схема очень простая и понятная. Единственное, что нарушило ее стройность, - неожиданное наступление Исламского государства (запрещено в РФ). Те, само собой, тоже плохие парни. Но если одни плохие воюют с другими плохими, делает ли это кого-нибудь из них хорошими? Нет, нас же тоже мало волнуют разборки между разными исламскими группировками. Чем больше они там друг друга постреляют, тем и лучше. Так что, привычная схема в Сирии чуть-чуть усложнилась (это неприятно, потому что сложнее объяснять телезрителям, что происходит), но в целом осталась прежней.

Иными словами, просвещенный Запад в глазах своих граждан всегда выступает последовательно и непротиворечиво. Он всегда выступает за равные права, за свободу, за демократию, против тоталитаризма и диктатуры. При этом все устроено как нельзя более удобно. Сегодня, допустим, особенности Саудовской Аравии - это культурное своеобразие, люди живут так, как привыкли жить веками, нам этого не понять, а надо принять и с уважением относиться к выбору тамошнего народа. Но завтра может оказаться так, что в Саудовской Аравии наступит жуткая диктатура, саудовские дети будут тянуть ручки к небу и умолять: «США, пришли нам скорее твои демократические бомбы и покарай наших угнетателей!» Создаст ли такая перемена пресловутый когнитивный диссонанс в умах западных читателей и слушателей? Нет, не создаст. Потому что им нет особого дела до событий на другом краю планеты. В странах с разными культурными особенностями часто происходят смены власти, а мудрые правители легко перерождаются в людоедов и тиранов. Западному зрителю покажут плачущую девочку в крови, он утрет слезу и скажет «Чего мы ждем? Надо срочно идти на помощь».

Подобное восприятие действительности выстраивалось на Западе десятилетиями. Поэтому идеологически власти западных стран чувствуют себя уверенно, их руки развязаны, а свобода действий в рамках тех самых двойных стандартов относительно велика.

Если же мы говорим о нашей стране, то противостоять в информационном поле старой мощной гвардии тяжело. Но еще хуже, когда наши власти проявляют непоследовательность перед своими собственными гражданами. Нельзя же сказать, что бесконечная демонизация России на Западе создает для нас некий благоприятный психологический фон. Вовсе нет. Поэтому уверенность в своей позиции, уверенность во внешнеполитическом курсе властей является необходимым условием нормального существования при сегодняшних раскладах.

Положа руку на сердце, нашим гражданам есть столько же дела до жителей Северной Кореи, сколько американцам до жителей Саудовской Аравии. Никакого дела большинству у нас до КНДР нет. Вместе с тем, всем понимают, что распространение ядерного оружия - это плохо и опасно, тем более, когда новая ядерная страна появляется в непосредственной близости от наших границ. Лучше бы этого не было, мало что ли нам проблем.

Однако нельзя бесконечно рассказывать гражданам о том, что санкции - это дурной метод ведения политики. Что санкции никогда не приводили к положительным результатам. Санкции никак не влияют на элиту, бьют по простым гражданам, но в этом граждане обвиняют не своих правителей, а тех, кто эти санкции наложил. Потому что нельзя держать людей за идиотов. Они живут в суверенной стране, и санкции, по сути, являются коллективным наказанием всех граждан той или иной страны за проведение их властями суверенной политики.

Санкции не повлияли ни на Кубу, ни на Иран, ни на Китай в свое время. В Советском Союзе многие и не знали о поправке Джексона-Вэника (о ней громко заговорили только после перестройки).

И вот наши политики объясняли нам о бесполезности всех санкций, объясняли, а потом взяли и проголосовали в ООН за санкции против КНДР. В результате ни наши политики, ни штатные телевизионные пропагандисты не могут нам внятно объяснить, для чего же это было сделано и какую выгоду Россия получает от подобного голосования. Единственное мутное объяснение: Китай тоже проголосовал за санкции, в отношениях с КНДР у него солирующая роль. Нам, правда, не говорят, что в последнем пакете санкций против России, который был подписан Трампом, никакого Китая нет, зато мы упоминаемся как раз через запятую с Северной Кореей.

И это не первый случай. Мы помогали ликвидировать в Сирии химическое оружие. Мы помогали Америке в ядерной сделке с Ираном. Еще раньше мы помогали Штатам в переброске военных грузов в Афганистан. Мы воздержались во время голосования в Совбезе по Ливии. Что мы получили от сотрудничества с США в геополитических вопросах? Хоть когда-нибудь хоть что-нибудь из того, что нам было нужно?

Нет, конечно, глупо из одной только вредности накладывать какое-нибудь вето или выступать против, если Штаты «за». Перед нами все-таки не Евтушенко и колхозы. Однако, повторю, должна быть политическая последовательность и внутренняя непротиворечивость собственных действий. Нельзя годами говорить о том, что санкции бесполезны, что это Штаты своей политикой провоцируют северокорейский режим на создание ядерного оружия, а потом наказывать не Штаты, а Северную Корею. Невозможно так поступать.

Наши люди поняли бы и применение двойных стандартов, если бы они работали в нашу пользу. Но что мы получили от этого голосования? США удовлетворятся санкциями и не начнут боевые действия на Корейском полуострове? Если захотят, то начнут. При этом, указывая на голосование в Совбезе как на общую позицию мирового сообщества. У Кореи, дескать, не осталось никаких защитников, даже Россия и Китай против. Если санкции не подействуют, то корейцы нам голосования этого не забудут. Китаю простят, потому что больно партнер серьезный, а нам нет. Если санкции вдруг внезапно подействуют, и северокорейский режим падет, то Корея, скорее всего, объединится на условиях Сеула, и тогда мы получим американские базы под самым Владивостоком. Кроме того, если санкции подействуют, это даст повод и на нас давить все сильнее и сильнее.

Куда ни кинь, всюду клин. Ничего мы, короче, не выиграли. И уж тем более не выиграли, если нам американцы что-нибудь кулуарно пообещали. Обещания в кулуарах так приятно нарушать, ведь о них никто не знает.

Складывается ощущение, что события последних лет вскружили нашей политической элите голову. Раз уж наши политики оказались в одной лодке с обществом в кои то веки, то мнением общества можно пренебречь. Все чаще наши телеведущие начинают, что называется, пасти народы - вещать и поучать, как будто они не телевизионщики, а проповедники. Как будто им дал хоть кто-то хоть какое-то моральное право на это.

Противоречивость в политике проявляется по-разному, но люди-то не дураки и каждый раз это замечают. Нельзя смеяться над Украиной, заявлять, что там строят тоталитарное государство, когда запрещают российские социальные сети; нельзя учить украинских пользователей обходить запреты с помощью разных технических приемов, а потом тут же принимать закон в России, который ставит все эти технические приемы вне закона. Неужели наши депутаты не понимают, как все это выглядит? Или им на это откровенно плевать?

Нельзя поддерживать 282-ю статью УК России, а потом показывать в качестве пропагандистского приема на телеэкране персонажей прямо под эту статью подпадающих. У нас ведь эта статья работает, по ней реально сажают людей, но только не тех, которые изображают русофобов по телевизору. Какой-то странный у них иммунитет.

У нас любят говорить все подряд политики (и либералы, и патриоты), что закон должен быть един для всех. Но вот почему-то в ряде случаев стоит либеральной прессе поднять сильный шум, и на те или иные законы власть спокойно закрывает глаза, идет навстречу деятелям культуры и разным правозащитникам, которые на это право прямо чихают.

Вопросы накапливаются. А вот разъяснения нам никакого не дают. Хотя пока здесь просьба только одна: не делайте идиотами сами себя и своих избирателей. Если санкции - это нормально, если они работают, то где официальные санкции в отношении Польши, Украины, Эстонии и ряда других недружественных нам режимов? Чего стыдливо отвечать, прикрываясь в ряде случаев какой-нибудь тлей или коровьим бешенством? Надо тогда прямо говорить, что наказываем, за что наказываем и при каких условиях отменим санкции. Если санкции - это ненормально, то не надо за них голосовать.

Короче, будьте последовательны в своих действиях, потому что сидение на двух стульях обычно заканчивается проблемами по части швов.