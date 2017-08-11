 

ФБК обвинил МВД в краже 740 млн рублей на госзакупках автомобилей

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил картельный сговор на торгах Министерства внутренних дел. По данным оппозиционеров, участники торгов по поставке автомобилей для МВД договаривались между собой, чтобы силовики закупали машины по завышенным ценам.

В распоряжении фонда имеются данные о пяти компаниях, которые участвовали как минимум в девяти торгах МВД: «Техинком», «Техно-Темп», «КАН Авто Трейд», «КАН-Автоваз» и «Авто Трейд». По уточненным данным, владельцем трех последних фирм является сын бывшего губернатора Амурской области Александр Колесов. Его отец, Николай Колесов, сейчас возглавляет компанию «Концерн Радиоэлектронные технологии» - дочку «Ростеха».

Как утверждает юрист ФБК Любовь Соболь, снижение начальной цены на торгах в восьми аукционах из девяти составляло всего 0.5%, поэтому можно смело утверждать, что все эти пять компаний действовали на госзакупках совместно, что является прямым нарушение закона РФ.

Она также подчеркивает, что МВД не могло не знать о картельном сговоре и получало свою долю с этого сговора - так называемый «откат» в виде похищенных из бюджета средств.

По итогам проведенного расследования юристы ФБК направили жалобы на возможный картельный сговор при госзакупках МВД в Федеральную антимонопольную службу и лично министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Необходимо отметить, что госзакупки и подряды - одна из самых коррумпированных отраслей экономики, где ежегодно похищаются сотни миллионов бюджетных рублей.

АПН следит за развитием событий.
 
 

теги: Коррупция
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