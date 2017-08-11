 

12.08 акция TrashHunt на пляже Москворецкого парка

TrashHunt, что значит «охота на мусор» - это международная экологическая акция по сбору мусора в местах занятий активным спортом.


TrashHunt был придуман и реализован международным порталом активных видов спорта Ridewithlocal Первые акции TrashHunt были с успехом проведены во Франции и Португалии. События привлекли большое количество участников и были широко освещены в местной прессе.

В год экологии в России RideWithLocal решили собрать российских любителей активных видов спорта на охоту за мусором. Как известно в России проблемы экологии актуальны как нигде в мире. Наша цель популяризация экологических идей в пространстве вокруг нас. Мы хотим очистить наши пляжи, горы, леса, водоемы и поля от бытового мусора, чтобы наши дети и внуки могли наслаждаться красотой природы нашей планеты.

Первая в России акция TrashHunt пройдет на пляже Москворецкого парка. В ходе соревнования по сбору мусора любители активного отдыха очистят от мусора 100 метров береговой линии паркового пляжа.

Механика акции предельно простая - вы собираете мусор, а наиболее удачливые «хантеры», которые соберут больше мусора, получат бесплатные уроки в активных видах спорта от наших школ-партнеров. Для участников акции также предусмотрены специальные призы от Wake&Surf Club Endless Summer.

Присоединяйтесь к движению TrashHunt!

Сайт: http://trashhunt.ru/

Ссылки на соцсети:
https://www.facebook.com/ TrashHunt-809858705850780/
https://vk.com/ trashhunt_ru
https://www.instagram.com/ trashhunt_org/
https://twitter.com/ trash_hunt

Место проведения:
Пляж Москворецкого парка
Геолокация: https://www.google.com/ maps/place/ 55°48'35.9%22N+37°25'18.0%2 2E/ @55.8075225,37.4197895,15z/ data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2 !3d55.80997!4d37.421672?hl =ru

Время проведения:
Суббота 12 августа 2017 года
10.00 - 16.00

Акция проводится при участии РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИМ СЕРФИНГА и Wake&Surf Club Endless Summer

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