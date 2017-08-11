12.08 акция TrashHunt на пляже Москворецкого парка

TrashHunt, что значит «охота на мусор» - это международная экологическая акция по сбору мусора в местах занятий активным спортом.
TrashHunt был придуман и реализован международным порталом активных видов спорта Ridewithlocal Первые акции TrashHunt были с успехом проведены во Франции и Португалии. События привлекли большое количество участников и были широко освещены в местной прессе.
В год экологии в России RideWithLocal решили собрать российских любителей активных видов спорта на охоту за мусором. Как известно в России проблемы экологии актуальны как нигде в мире. Наша цель популяризация экологических идей в пространстве вокруг нас. Мы хотим очистить наши пляжи, горы, леса, водоемы и поля от бытового мусора, чтобы наши дети и внуки могли наслаждаться красотой природы нашей планеты.
Первая в России акция TrashHunt пройдет на пляже Москворецкого парка. В ходе соревнования по сбору мусора любители активного отдыха очистят от мусора 100 метров береговой линии паркового пляжа.
Механика акции предельно простая - вы собираете мусор, а наиболее удачливые «хантеры», которые соберут больше мусора, получат бесплатные уроки в активных видах спорта от наших школ-партнеров. Для участников акции также предусмотрены специальные призы от Wake&Surf Club Endless Summer.
Присоединяйтесь к движению TrashHunt!
Сайт: http://trashhunt.ru/
Ссылки на соцсети:
https://www.facebook.com/
https://vk.com/
https://www.instagram.com/
https://twitter.com/
Место проведения:
Пляж Москворецкого парка
Геолокация: https://www.google.com/
Время проведения:
Суббота 12 августа 2017 года
10.00 - 16.00
Акция проводится при участии РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИМ СЕРФИНГА и Wake&Surf Club Endless Summer