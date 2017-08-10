Армия начальников среди российских чиновников идет на рекорд

В России стремительными темпами увеличивается число государственных служащих, занимающих руководящие посты. Об этом сегодня заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.





Ранее принятое постановление о необходимости сократить 10% госслужащих коснулась лишь низшего звена, а вот руководителей, наоборот, стало гораздо больше, и эта тенденция сохраняется.





"У нас увеличивается количество руководителей. У нас количество заместителей руководителей в федеральных органах возросло на 18%, количество директоров департаментов возросло на 21%, начальников управлений - на 13%. И дальше можно продолжать", - отметила Голикова.





По ее словам, в территориальных органах численность простых госслужащих сократилась почти на 12%, но при этом на 8,4% увеличилось количество начальников. Какие меры в связи с этим собирается принимать руководство страны, или тенденция считается нормальной, пока не сообщается.





Необходимо отметить, что согласно данным Росстата, за время правления Владимира Путина количество чиновников в России увеличилось почти в два раза. На данный момент в нашей стране на 90 человек приходится по одному чиновнику, в СССР эта цифра составляла 140 человек.





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