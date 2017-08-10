Любит - не любит? Плюнет - поцелует? К сердцу прижмёт - к чёрту пошлёт?

Детское гадание по обрываемым лепесткам ромашки как нельзя более точно подходит к ситуации с потенциальными и актуальными проблемами банка Открытие.

С одной стороны, как заявил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин, вытирая окровавленный топор о шкуру поверженного банка Югра, - "[нового] отзыва лицензий крупных банков не будет". С другой стороны - у Открытия в последнее время - явные проблемы, да и словам представителя ЦБ такой уж масштабной веры нет. Разумеется, если они собираются обойтись с Открытием так же как с Югрой - заранее не объявят.

А есть ли предпосылки для такого развития событий?

Как минимум - тревожные сообщения и сомнительные события вокруг банка Открытие продолжаются вовсе не 1-2 последних недели, а намного больший период времени.

Ухудшение ситуации в банке обычно связывают с тем, что Аналитическое кредитное рейтинговое агентство понизило его рейтинг, который сегодня по нацшкале составляет «BBB-». Прогноз АКРА в отношении будущего банка «Открытие» стабильный, однако результатом подобного хода агентства стало то, что с 16 июля банк оказался отсечён от бюджетных денег, средств негосударственных пенсионных фондов и фондирования от ЦБ. Для работы с деньгами государства требуется рейтинг минимум "А-". Уже 20 июля "Ведомости" писали, что из "Открытия" выведено 105,8 млрд руб. По данным издания, большую часть средств забрали государственные структуры.



Но..., кажется, это только вершина айсберга. А под водой тогда - причины, которые заставили его владельца Вадима Беляева вернуться к операционному управлению компанией. Если просадка капитала банка - кратковременный результат некоего планового стратегического манёвра, как пыталась сообщить публике PR-служба Открытия, заявляя, и вскоре, банк сумеет восстановить свои рейтинговые позиции, то к чему такая экстренная мера как возврат акционера в операционную деятельность? И, в конце концов, не слишком ли размашисты "временные сложности на 105 млрд рублей?"

Не стоит ли за происходящим какая-то более глубокая проблема, например, связанная с систематической неэффективностью деятельности ряда подразделений банка или даже самого бизнеса, в целом? И каковы будут последствия - отзовёт ли ЦБ лицензию, как это было сделано в Югре или просто попугает?

Редакция АПН с некоторым изумлением следит за происходящим. Титаником мы банк Открытие не назовём, но, как рассказывает нам наука география, айсберги по мировому океану тоже недолго плавают.

