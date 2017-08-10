Любит - не любит? Плюнет - поцелует? К сердцу прижмёт - к чёрту пошлёт?
Детское гадание по обрываемым лепесткам ромашки как нельзя более точно подходит к ситуации с потенциальными и актуальными проблемами банка Открытие.
С одной стороны, как заявил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин, вытирая окровавленный топор о шкуру поверженного банка Югра, - "[нового] отзыва лицензий крупных банков не будет". С другой стороны - у Открытия в последнее время - явные проблемы, да и словам представителя ЦБ такой уж масштабной веры нет. Разумеется, если они собираются обойтись с Открытием так же как с Югрой - заранее не объявят.
А есть ли предпосылки для такого развития событий?
Как минимум - тревожные сообщения и сомнительные события вокруг банка Открытие продолжаются вовсе не 1-2 последних недели, а намного больший период времени.
Ухудшение ситуации в банке обычно связывают с тем, что Аналитическое кредитное рейтинговое агентство понизило его рейтинг,
который сегодня по нацшкале составляет «BBB-». Прогноз АКРА в отношении
будущего банка «Открытие» стабильный, однако результатом подобного хода агентства стало то, что с 16 июля банк оказался отсечён от бюджетных денег, средств негосударственных пенсионных фондов и фондирования
от ЦБ. Для работы с деньгами государства требуется рейтинг минимум
"А-". Уже 20 июля "Ведомости" писали, что из "Открытия" выведено 105,8
млрд руб. По данным издания, большую часть средств забрали
государственные структуры.
Но..., кажется, это только вершина айсберга. А под водой тогда - причины, которые заставили его владельца Вадима Беляева вернуться к операционному управлению компанией. Если просадка капитала банка - кратковременный результат некоего планового стратегического манёвра, как пыталась сообщить публике PR-служба Открытия, заявляя, и вскоре, банк сумеет восстановить свои рейтинговые позиции, то к чему такая экстренная мера как возврат акционера в операционную деятельность? И, в конце концов, не слишком ли размашисты "временные сложности на 105 млрд рублей?"
Не стоит ли за происходящим какая-то более глубокая проблема, например, связанная с систематической неэффективностью деятельности ряда подразделений банка или даже самого бизнеса, в целом? И каковы будут последствия - отзовёт ли ЦБ лицензию, как это было сделано в Югре или просто попугает?
Редакция АПН с некоторым изумлением следит за происходящим. Титаником мы банк Открытие не назовём, но, как рассказывает нам наука география, айсберги по мировому океану тоже недолго плавают.
Решится ли ЦБ нарушить публично данное обещание или подождёт ещё немного, помотает нервы сотрудникам банка, клиентам и окружающим?