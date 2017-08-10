 

Российские регионы лишат последних полномочий

Министерство юстиции Российской Федерации подготовило новый свод правил, по которым Москва получит право изымать у регионов полномочия. Согласно принятому Госдумой еще 7 июля документу, региональные полномочия можно будет передать на федеральный уровень, если это будет обусловлено требованием по безопасности, реализации международных обязательств, или эти меры повлияют на сокращение расходов бюджета.

Поправки были приняты в закон «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» (статьи 26.3 и 26.9). На данный момент изъятие полномочий возможно лишь в том случае, если имеет место их ненадлежащее исполнение или неисполнение.

Окончательное решение об изъятии полномочий будет принимать президент или правительство «на основании мотивированного обращения» главы субъекта. Вместе с полномочиями на федеральный уровень будет полностью передана и материальная база, предназначенная для их реализации. Интересно, что срок изъятия полномочий не может превышать двух лет.

Надо отметить, что региональные власти уже высказывают свои опасения о возможных злоупотреблениях на этой почве в связи с тем, что этот процесс в России сейчас имеет ярко выраженную централизацию.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы
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