Замещение импорта в России не выдержало конкуренции и откладывается

Растущие цены на углеводороды и нефтегазовая валютная выручка поставили крест на планах по импортозамещению. Объемы закупок импортных товаров продолжают активно расти, сообщает сегодня на своем сайте Федеральная таможенная служба (ФТС).





Как утверждает ФТС, за 7 месяцев в страну было ввезено товаров на $107,5 млрд, объем импорта в июле из стран дальнего зарубежья вырос почти на 30% по сравнению с прошлым годом, и это рекорд за все время кризиса. По данным таможенников, закупки машин и оборудования увеличились на 35,2%, продовольствия - почти на четверть, а одежды и обуви - на 21,8%.





Рост импорта - это следствие стабильного курса рубля, который сделал зарубежные товары доступнее, констатируют экономисты РАНХиГС. Опустившийся почти на 10 рублей по сравнению с прошлым годом курс американской валюты повысил покупательную способность населения и предпринимателей, у которых за время кризиса накопился отложенный спрос на действительно качественную импортную продукцию.





Всем известно, что более 75% российской промышленности зависит от импорта зарубежного оборудования и технологий, отмечают эксперты ВШЭ. Например, в производстве медицинских изделий доля импортных комплектующих достигает 90%. Несмотря на оптимистичные заявления российских чиновников, замещения поставок из-за рубежа не происходит.





Товары из списка импортозамещения подорожали сильнее, чем в среднем товары каждодневного спроса. Однако, из-за плохого спроса и повсеместного снижения качества отечественной продукции и аналогов (использование суррогатов, нежелание выдерживать технологии с целью уменьшения себестоимости и ускорения производственного процесса) в стране нет ни излишков производства, ни дефицита, резюмируют эксперты.





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