Mail.ru или Rambler: кто получит право на подготовку к выборам 2018 года?

Российская технологическая компания Mail.ru Group может получить право на организацию привлечения россиян на выборы 2018 года. Об этом сегодня сообщает РБК, ссылаясь на свои источники.





По словам собеседника РБК, именно Mail.ru является главным фаворитом на подготовку и реализацию предвыборной программы, которую готовят ЦИК и администрации президента. Однако, шансы на победу в конкурсе сохраняются также и у компании Rambler&Co. Он также утверждает, что основная задача «digital-стратегии президентских выборов» — «привлечение избирателей на выборы, чтобы не было проблем с низкой явкой и спекуляций после выборов на эту тему».





Времени до развязки осталось совсем немного - конкурсный отбор будет завершен уже 10 августа.





АПН следит за развитием событий.



