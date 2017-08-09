 

Кальяны и вейпы в ресторанах и кафе могут быть запрещены

Роспотребнадзор призвал как можно скорее ввести полный запрет на курение кальянов и вейпов в ресторанах и кафе. По замыслу чиновников, на кальяны и вейпы должны распространиться те же ограничения, которые действуют и на обычные сигареты. Об этом сегодня сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на руководителя ведомства Анну Попову.

«Да, это было наше предложение, и мы продолжаем на нем настаивать. Это было наше предложение, чтобы регулирование было такое же, как табака. Мы считаем, что это нужно делать, и делать максимально быстро», — заявила чиновник.

Напомним читателям, что похожая инициатива еще весной этого года уже поступала в Госдуму, однако пока так и не была одобрена депутатами.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» «Карусели» на выборах станут уголовно наказуемым преступлением
» Депутаты предлагают ввести лимит на иностранные блюда в ресторанах
» Инициатива Михалкова взимать деньги за пользование Интернет, похоже, не пройдёт
» В России вступили в действие штрафы за курение в общественных местах
» Единая Россия собирается ввести штрафы за курение в общественных местах
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Сначала они воруют, а когда ты побеждаешь, то тебя убивают

Сначала они воруют, а когда ты побеждаешь, то тебя убивают

История и агитпроп. Ответ моим критикам

История и агитпроп. Ответ моим критикам

Проблемы бесхозной автоматизации

Проблемы бесхозной автоматизации

Донецкий вызов

Донецкий вызов

Роберт Хахалев – подпольный миллионер Корейко или «нищеброд», или Снова о поддельном дипломе судьи Елены Хахалевой

Роберт Хахалев – подпольный миллионер Корейко или «нищеброд», или Снова о поддельном дипломе судьи Елены Хахалевой

От мобилизационной экономики к экономической мобилизации

От мобилизационной экономики к экономической мобилизации

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Кальяны и вейпы в ресторанах и кафе могут быть запрещены

  • 13:39
  • 167

Сечин заявлен свидетелем на судебном процессе по делу Улюкаева

  • 20:11
  • 298

ФАС возбудила дело против сотовых операторов из-за цен на роуминг по РФ

  • 17:10
  • 296
Сначала они воруют, а когда ты побеждаешь, то тебя убивают

Сначала они воруют, а когда ты побеждаешь, то тебя убивают

История и агитпроп. Ответ моим критикам

История и агитпроп. Ответ моим критикам

Рынок ритуальных услуг готовится к масштабным реформам

  • 14:10
  • 711
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru