Кальяны и вейпы в ресторанах и кафе могут быть запрещены

Роспотребнадзор призвал как можно скорее ввести полный запрет на курение кальянов и вейпов в ресторанах и кафе. По замыслу чиновников, на кальяны и вейпы должны распространиться те же ограничения, которые действуют и на обычные сигареты. Об этом сегодня сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на руководителя ведомства Анну Попову.





«Да, это было наше предложение, и мы продолжаем на нем настаивать. Это было наше предложение, чтобы регулирование было такое же, как табака. Мы считаем, что это нужно делать, и делать максимально быстро», — заявила чиновник.





Напомним читателям, что похожая инициатива еще весной этого года уже поступала в Госдуму, однако пока так и не была одобрена депутатами.





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