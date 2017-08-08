 

ФАС возбудила дело против сотовых операторов из-за цен на роуминг по РФ

Российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против крупнейших мобильных операторов «Вымпелкома» («Билайн»), МТС, «Мегафона» и «Т2 Мобайл» (Tele2). Официальная причина - «за установление и поддержание монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге», сообщается на сайте ведомства.

Провайдеров связи обвиняют в нарушении пункта 1 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции». Слушания по делам «Вымпелкома» и «Мегафона» пройдут 26 сентября, а МТС и «Т2 Мобайл» — 29 сентября.

АПН следит за развитием событий.
 
 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Сотовых операторов обязали отменить роуминг по России
» "МегаФон" поглотил Yota
» ФАС одобрила покупку Yota Мегафоном
» Конфликт вокруг «Мегафона» исчерпан
» Путинская "щедрость" обернулась пятикратным увеличением тарифов МТС и "БиЛайн"
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Сначала они воруют, а когда ты побеждаешь, то тебя убивают

Сначала они воруют, а когда ты побеждаешь, то тебя убивают

История и агитпроп. Ответ моим критикам

История и агитпроп. Ответ моим критикам

Проблемы бесхозной автоматизации

Проблемы бесхозной автоматизации

Донецкий вызов

Донецкий вызов

Роберт Хахалев – подпольный миллионер Корейко или «нищеброд», или Снова о поддельном дипломе судьи Елены Хахалевой

Роберт Хахалев – подпольный миллионер Корейко или «нищеброд», или Снова о поддельном дипломе судьи Елены Хахалевой

От мобилизационной экономики к экономической мобилизации

От мобилизационной экономики к экономической мобилизации

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Сечин заявлен свидетелем на судебном процессе по делу Улюкаева

  • 20:11
  • 89

ФАС возбудила дело против сотовых операторов из-за цен на роуминг по РФ

  • 17:10
  • 103
Сначала они воруют, а когда ты побеждаешь, то тебя убивают

Сначала они воруют, а когда ты побеждаешь, то тебя убивают

История и агитпроп. Ответ моим критикам

История и агитпроп. Ответ моим критикам

Рынок ритуальных услуг готовится к масштабным реформам

  • 14:10
  • 441
Проблемы бесхозной автоматизации

Проблемы бесхозной автоматизации

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru