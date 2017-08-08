ФАС возбудила дело против сотовых операторов из-за цен на роуминг по РФ
- 08.08.2017, 17:10,
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Российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело
против крупнейших мобильных операторов «Вымпелкома» («Билайн»), МТС, «Мегафона» и «Т2 Мобайл» (Tele2). Официальная причина - «за установление и поддержание монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге», сообщается на сайте ведомства.
Провайдеров связи обвиняют в нарушении пункта 1 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции». Слушания по делам «Вымпелкома» и «Мегафона» пройдут 26 сентября, а МТС и «Т2 Мобайл» — 29 сентября.
АПН следит за развитием событий.