Сначала они воруют, а когда ты побеждаешь, то тебя убивают

Редакция АПН искренне заинтересована изложенной автором настоящей статьи историей. С разрешения автора мы перепечатываем её со страниц специализированного издания. Полагаем, что происходящее должно, вполне однозначно, стать предметом рассмотрения ФАС и прокуратуры.

Рассказанная история выглядит откровенным злоупотреблением служебными полномочиями со стороны должностных лиц, и, в наших глазах, носит коррупционный оттенок. Число московских школьников составляет около 700 тысяч. Это - немаленький кусок рынка и подобные художества, в виде координированного ДИТ и частными структурами вытеснения с рынка одного из участников, должны быть пресечены. В том числе, правоохранительными органами.



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Кому-то может показаться, что это начало какой-то детской загадки, но на самом деле это реальность. Ответ на нее Департамент Информационных Технологий.



Заранее говорю, что статья является лишь сводом информации. Каждый из вас может сделать собственные выводы.

Заранее говорю, что статья является лишь сводом информации. Каждый из вас может сделать собственные выводы.

Легенда



ЕМП — единая мобильная платформа. Суть — дать доступ к API (Примечание АПН: API, сокр. application program interface - интерфейс прикладного программирования - специализированный "язык", при помощи которого одна программа или сайт может разрешить другой программе работать со своими данными. Доступ к API регулируется владельцем программы.) московских сервисов (ЖКХ, штрафы, образование)



МРКО — Электронный дневник школьника. Старый.

ОЭЖД — Электронный дневника школьника. Новый.

Мое приложение — Приложение, которому 1.5 года (а если брать старые версии, то 3.5).

Я — Бывший школьник. Только окончил обычную московскую школу. Сейчас уже поступил в ВУЗ.



Если вам лень читать всю историю, то просто переходите к «ЧТО? КАК ТАК?».

За что я борюсь



Я верю, что дети могут учиться хорошо и даже отлично. Я верю, что вопрос лишь в мотивации.

Что в жизни? А в жизни все грустно. Дети часто бывают забыты родителями. Учителя также редко мотивируют детей.



Да, детей не мотивируют учиться. И самое страшное — им никто не говорит, что они в принципе могут учиться хорошо. Дети просто не знают об этом!



Чаще всего урок — монотонное чтение информации. Если в вашей школе есть хоть 1 не такой учитель, то вам безумно повезло! Может быть ваш ребенок будет знать хоть 1 предмет.



Что я предлагаю



Я создал помощника. Каждый ребенок мог получить кого-то, кто всегда рядом. Кого-то, кто всегда подскажет что делать.



Помощник ненавязчиво показывает ребенку, что он может учиться хорошо, что для этого не нужно много усилий, а совсем чуть-чуть. А если что-то пошло не так, то ребенок моментально об этом узнает.



Как это происходит обычно



Чаще всего мы пытаемся исправить ситуацию, когда ребенок уже закопал себя очень глубоко и вылезти из этой ямы будет уже невозможно. Где-то в конце учебного периода родитель открывает дневник ребенка и спрашивает: «Ну что у тебя выйдет?», а ребенок отвечает, что все плохо. Дальше они вместе пытаются получить 20 оценок за неделю(если вообще пытаются), и, конечно, у них ничего не получается, а у ребенка откладывается в голове, что учиться хорошо невозможно.



Именно поэтому так популярны репетиторы для ЕГЭ, когда ребенок пытается за последний год освоить все, что не учил совсем.

Люди обращают внимание на проблемы образования лишь в конце, когда их решать уже невозможно.



Объяснение математикой: Итоговая оценка — округление средней оценки. Средняя оценка — среднее арифметическое взвешенное. Чем больше ребенок получает оценок, тем сложнее изменить среднее значение.



Как это решить



На самом деле это очень просто. Важно лишь быть рядом с ребенком с самого начала пути, а не когда уже поздно.



В приложении есть основной функционал:



1. Советы — приложение говорит сколько нужно получить пятерок чтобы достичь цели.

2. Подсказки — каждый предмет выделен цветом. Зеленый — цель достигнута, можно расслабиться. Желтый — спорная оценка. Красный — нужно подготовиться к предмету и получить оценку.

3. Пуш уведомления — ребенок не может «проспать оценку».

Слева официальный дневник, а справа мой



Взаимоотношение с приложением происходит примерно так:



Начало года. Оценок пока еще не много.



1. Ребенок открывает дневник

2. На главном экране сразу советы. Они ему говорят: «Эй, парень, у тебя будет 5 по биологии, просто получи 2 пятерки!»

3. Он запоминает это.

4. Ребенок открывает дневник на завтра и видит, что домашнего задания много. Целых 7 уроков, но из «красных» одна физика и начинает её делать. Специально для пятерки.

5. У ребенка откладывается хоть что-то из того, что он сделал. Понимание предмета увеличивается.

6. Если ребенок получил оценку, то ему приходит пуш уведомление с просьбой проверить. Если оценка хорошая, то ребенок получает похвалу в виде зеленого цвета и осознание того, что учиться хорошо возможно. А если оценка плохая, то ребенок узнает о ней в самом начале и успеет исправить.



В итоге у ребенка есть постоянная ситуация успеха, любая проблема решается с самого начала, а у него откладывается в голове, что все в его руках.



Я называю это борьбой

API не был приспособлен для создания качественных приложений.



Мне пришлось пол года просить саппорт сделать простейшее обновление — не округлять среднюю оценку. В итоге они ничего не сделали, а лишь дотянули до момента, когда предоставили новый API.



Просьба была декабре, а новый API в конце апреля. За месяц до конца учебного года.



Что за новый API?

ДИТ в какой-то момент начал разрабатывать ОЭЖД, и я заметил, что его пользователи не могут пользоваться моим приложением т.к. их логин не подходит.



А дальше произошло самое неожиданное — авторизация у конкурента происходила успешно.

После письма в саппорт оказалось, что они получили доступ к «тестированию», а мне такой доступ предоставить почему-то не могут.



Также я заметил, что авторизация в их дневнике происходит мимо ЕМП, т.е. даже не спрашивают пароль. На вопрос почему мне ответили: «Мы не должны раскрывать логику авторизации вашего конкурента». Ага, особенно это невозможно, когда получение данных происходит напрямую с серверов ДИТ.



ЧТО? КАК ТАК?

Дневник моих конкурентов давал доступ к дневнику ТОЛЬКО за деньги, а еще выпрашивал деньги за анализ оценок. Т.Е. они не только заставляли людей платить за дневник, но и украли мою идею, и начали ее продавать.



Компания Альтарикс — создатель госуслуг и ЕМП. «Госуслуги» является официальным приложением для дневника.



Теперь давайте начнем вскрывать все покровы и выстроим связь altarix.ru — мои конкуренты.



1. Находим сайт cloud4smartcity.com, который находится на том же IP, что и altarix.ru.

2. На этом сайте придается активный гражданин, госуслуги, продукт KidRadar

3. KidRadar один из продуктов Taktik Labs, которые являются создателями дневника моего конкурента (https://play.google.com/store/apps/developer?id=Taktik+Labs)

4. На десерт:

Теперь мы понимаем, что эти компании тесно связаны.



Цель их приложения — заработать на том, что они же и не создали адекватного официального конкурента. Они создали Госуслуги, но не поставили в его ключах слова «МРКО» или «Электронный дневник», и узнать при это приложение никто не мог.



Получалось так, что если бы не я, то человек, который гуглит МРКО находил бы только их платное приложение. Без конкуренции.



И тендер выполнили и деньги за платное приложение заработали. Удобно! Взаимоотношение с приложением происходит примерно так:Начало года. Оценок пока еще не много.1. Ребенок открывает дневник2. На главном экране сразу советы. Они ему говорят: «Эй, парень, у тебя будет 5 по биологии, просто получи 2 пятерки!»3. Он запоминает это.4. Ребенок открывает дневник на завтра и видит, что домашнего задания много. Целых 7 уроков, но из «красных» одна физика и начинает её делать. Специально для пятерки.5. У ребенка откладывается хоть что-то из того, что он сделал. Понимание предмета увеличивается.6. Если ребенок получил оценку, то ему приходит пуш уведомление с просьбой проверить. Если оценка хорошая, то ребенок получает похвалу в виде зеленого цвета и осознание того, что учиться хорошо возможно. А если оценка плохая, то ребенок узнает о ней в самом начале и успеет исправить.В итоге у ребенка есть постоянная ситуация успеха, любая проблема решается с самого начала, а у него откладывается в голове, что все в его руках.API не был приспособлен для создания качественных приложений.Мне пришлось пол года просить саппорт сделать простейшее обновление — не округлять среднюю оценку. В итоге они ничего не сделали, а лишь дотянули до момента, когда предоставили новый API.Просьба была декабре, а новый API в конце апреля. За месяц до конца учебного года.ДИТ в какой-то момент начал разрабатывать ОЭЖД, и я заметил, что его пользователи не могут пользоваться моим приложением т.к. их логин не подходит.А дальше произошло самое неожиданное — авторизация у конкурента происходила успешно.После письма в саппорт оказалось, что они получили доступ к «тестированию», а мне такой доступ предоставить почему-то не могут.Также я заметил, что авторизация в их дневнике происходит мимо ЕМП, т.е. даже не спрашивают пароль. На вопрос почему мне ответили: «Мы не должны раскрывать логику авторизации вашего конкурента». Ага, особенно это невозможно, когда получение данных происходит напрямую с серверов ДИТ.Дневник моих конкурентов давал доступ к дневнику ТОЛЬКО за деньги, а еще выпрашивал деньги за анализ оценок. Т.Е. они не только заставляли людей платить за дневник, но и украли мою идею, и начали ее продавать.Компания Альтарикс — создатель госуслуг и ЕМП. «Госуслуги» является официальным приложением для дневника.Теперь давайте начнем вскрывать все покровы и выстроим связь altarix.ru — мои конкуренты.1. Находим сайт cloud4smartcity.com, который находится на том же IP, что и altarix.ru.2. На этом сайте придается активный гражданин, госуслуги, продукт KidRadar3. KidRadar один из продуктов Taktik Labs, которые являются создателями дневника моего конкурента (https://play.google.com/store/apps/developer?id=Taktik+Labs)4. На десерт: devs.hostoasis.net на этом сервере есть шаблоны всех сайтов.Теперь мы понимаем, что эти компании тесно связаны.Цель их приложения — заработать на том, что они же и не создали адекватного официального конкурента. Они создали Госуслуги, но не поставили в его ключах слова «МРКО» или «Электронный дневник», и узнать при это приложение никто не мог.Получалось так, что если бы не я, то человек, который гуглит МРКО находил бы только их платное приложение. Без конкуренции.И тендер выполнили и деньги за платное приложение заработали. Удобно!

Кошки-мышки Если ввести в AppStore «МРКО», то можно увидеть, что мое приложение первое, а приложение конкурентов второе. Каждый раз работники ЕМП пытались найти причину для того, чтобы заблокировать меня.



Конец 2016 года. Я тогда еще парсил (Примечание АПН. Парсить - получать данные как будто бы просматривая его через броузер, а не через API. Такой способ работы с чужими сайтами чреват тем, что если чужой сайт меняется - программа, осуществляющая парсинг, перестаёт работать корректно и считывает с сайта не то, что нужно) сайт, а моя аудитория была уже 100 000 пользователей.



Мой конкурент никак не мог пробиться на первое место, хотя они очень старались, например, рекламировали свое приложение в ВК, фокусируя рекламу на мою группу в ВКонтакте.



В какой-то момент 300 пользователей увидели рекламу, которая почти 18+ (просто пошлая), а при переходе по ней открывался UС Browser. Ошибка была исправлена в тот же вечер, но не тут-то было. Сайт начали менять и портить парсинг. В день по 2-3 раза. (Примечание АПН. Таким образом, лица, управляющие государственным информационным ресурсом целенаправленно вносили изменения в его работу, добиваясь, чтобы программные продукты независимых разработчиков не могли получать с него необходимую информацию. Разумеется, к обеспечению функционирования самого государственного сайта с "электронными дневниками" такого сорта баловство отношения не имеет).



Стало понятно что меня пытаются «убить» и я решил, что теперь буду использовать API, его-то не запретят.



Конечно, я ошибался. Как только я начал использовать API, мне прилетело письмо:

(Примечание АПН. Интересно, что мониторингом и управлением доступом независимых разработчиков к государственной информационной системе заняты представители коммерческой структуры. Они же, получается и приняли решение о блокировке работы с этой системой своего конкурента.)