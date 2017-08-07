Зампред ЦБ сбежал во Францию после вызова в прокуратуру

Заместитель председателя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной Василий Поздышев проигнорировал вызов в Генпрокуратуру РФ 26 июля и спешно бежал во Францию.



На данный момент известно, что в рамках расследования криминальной истории с банкома "Югра" Поздышев был вызван 26 июля на допрос в Генпрокуратуру. Вместе с ним следователи пожелали пригласить и директора надзорного департамента ЦБ Анну Орленко.



Однако до Генпрокуратуры никто их них так и не доехал. Поздышев и Орленко в спешке покинули страну, причем как утверждается - вдвоем. Имеется и еще один весьма пикантный момент – оказалось, что у Василия Поздышева есть паспорт гражданина Франции.



Редакция АПН искренне недоумевает - каким образом компетентные органы могли пропустить двойное гражданство у чиновника столь высокого ранга? Либо они не такие уж они компетентные, либо их очень хорошо за это отблагодарили. И ведь было за что - в одном только банке "Югра" крутилось порядка 33 млрд рублей.



Совершенно непонятно, почему силовики изо всех сил нажимают на какие-то малоизвестные молодежные организации, а прямо перед свои носом пропускают французского гражданина в заместители к Набиуллиной.





АПН следит за развитием событий.