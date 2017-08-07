Рынок ритуальных услуг готовится к масштабным реформам

Владимир Путин подписал несколько поручений правительству о реформировании рынка ритуальных услуг. Ожидается, что церемонии похорон для граждан России станут качественнее и доступнее. Сегодня об этом публикует свой репортаж газета «Коммерсантъ».





Список поручений сформирован по итогам проверки контрольного управления Кремля. «Поручения предполагают бесплатную организацию услуг по погребению в рамках гарантированного перечня по принципу «одного окна» с использованием номера пенсионного страхования», — утверждают журналисты издания. Отметим, что в данный момент для получения ритуальных услуг необходимо оформить не менее пяти документов в разных инстанциях.





Более того, президент распорядился провести масштабную инвентаризацию действующих и заброшенных кладбищ по все России и перейти к единому подходу оказания ритуальных услуг в масштабах государства.

Как известно, рынок ритуальных услуг практически не контролируется властями страны. В каждом шестом регионе России вообще не существует государственных служб, работающих в сфере погребения, что приводит к росту числа так называемых серых агентов, которые, пользуясь монополией и своей безнаказанностью, берут за свои услуги в 10-15 раз дороже обычной цены погребения.





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