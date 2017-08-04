 

В Киеве готовят закон, по которому все россияне могут оказаться преступниками

Киевские власти выступили с предложением отправлять граждан России в тюрьму сроком до трёх лет за нелегальное пересечение границы.

«Пересечение государственной границы Украины лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора, противоречащих национальным интересам Украины, любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения, наказывается лишением свободы на срок до трёх лет», — говорится в законопроекте, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Согласно тексту документа, за повторное нелегальное пересечение границы нарушителю грозит от 3 до 5 лет лишения свободы, а если нарушитель имел при себе оружие, то срок будет увеличен до восьми лет.

Таким образом, если новый закон будет принят, то любой гражданин РФ, въехавший на Украину, может быть арестован и осужден, если он после 2014 года посещал Крым.

АПН следит за развитием событий.
 
 
теги: Украина
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В армии Украины разрешено служить иностранным наемникам
» Дума против вступления Украины в НАТО
» Ехнауров считает 15% газа в украинских трубах своим
» Россия ограничила пересечение границы с Азербайджаном
» Путин и Кучма упростят переход границы
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Донецкий вызов

Донецкий вызов

Роберт Хахалев – подпольный миллионер Корейко или «нищеброд», или Снова о поддельном дипломе судьи Елены Хахалевой

Роберт Хахалев – подпольный миллионер Корейко или «нищеброд», или Снова о поддельном дипломе судьи Елены Хахалевой

От мобилизационной экономики к экономической мобилизации

От мобилизационной экономики к экономической мобилизации

Национал-космополитизм - идеология осознанного выбора

Национал-космополитизм - идеология осознанного выбора

Крах судьи Елены Хахалевой

Крах судьи Елены Хахалевой

Урегулирование по Курту Волкеру

Урегулирование по Курту Волкеру

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

В Киеве готовят закон, по которому все россияне могут оказаться преступниками

  • 16:55
  • 248

За распространение иностранных СМИ россиян начнут штрафовать

  • 13:26
  • 240
Донецкий вызов

Донецкий вызов

Роберт Хахалев – подпольный миллионер Корейко или «нищеброд», или Снова о поддельном дипломе судьи Елены Хахалевой

Роберт Хахалев – подпольный миллионер Корейко или «нищеброд», или Снова о поддельном дипломе судьи Елены Хахалевой

Следователям могут запретить изымать серверы и жесткие диски при обысках

  • 17:30
  • 375

ЦИК ограничит доступ к видеозаписям с президентских выборов

  • 14:10
  • 388
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru