В Киеве готовят закон, по которому все россияне могут оказаться преступниками

Киевские власти выступили с предложением отправлять граждан России в тюрьму сроком до трёх лет за нелегальное пересечение границы.



«Пересечение государственной границы Украины лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора, противоречащих национальным интересам Украины, любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения, наказывается лишением свободы на срок до трёх лет», — говорится в законопроекте, опубликованном на сайте Верховной Рады.



Согласно тексту документа, за повторное нелегальное пересечение границы нарушителю грозит от 3 до 5 лет лишения свободы, а если нарушитель имел при себе оружие, то срок будет увеличен до восьми лет.



Таким образом, если новый закон будет принят, то любой гражданин РФ, въехавший на Украину, может быть арестован и осужден, если он после 2014 года посещал Крым.





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