Следователям могут запретить изымать серверы и жесткие диски при обысках

Президент России Владимир Путин предложил запретить следственным органам изымать серверы, компьютеры и жесткие диски при проведении следственных мероприятий на предприятиях, сообщает агентство «Интерфакс».



«Исключить применение в интересах следствия мер, приводящих к приостановлению деятельности предприятий, включая изъятие жестких дисков с рабочих компьютеров и серверов. Если для следствия нужно, а такая необходимость может возникать, и она имеется - достаточно снять копии, заверить их и пользоваться ими в ходе следствия», - заявил президент на закрытии совещания по инвестиционным программам развития Дальнего Востока. «Зачем создавать условия, создающие невозможность продолжения деятельности предприятия вплоть до невозможности уплаты налогов», - резюмировал Путин.



Во время своего выступления он также добавил, что предприниматели должны освобождаться от заключения под стражу, если правоохранительные органы не ведут в отношении них активных следственных действий.



По словам главы государства, «это нужно отработать Верховному суду и Генпрокуратуре, если потребуется, внести изменения в закон». Путин отметил, что решения должны быть приняты оперативно и незамедлительно.





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