 

Следователям могут запретить изымать серверы и жесткие диски при обысках

Президент России Владимир Путин предложил запретить следственным органам изымать серверы, компьютеры и жесткие диски при проведении следственных мероприятий на предприятиях, сообщает агентство «Интерфакс».

«Исключить применение в интересах следствия мер, приводящих к приостановлению деятельности предприятий, включая изъятие жестких дисков с рабочих компьютеров и серверов. Если для следствия нужно, а такая необходимость может возникать, и она имеется - достаточно снять копии, заверить их и пользоваться ими в ходе следствия», - заявил президент на закрытии совещания по инвестиционным программам развития Дальнего Востока. «Зачем создавать условия, создающие невозможность продолжения деятельности предприятия вплоть до невозможности уплаты налогов», - резюмировал Путин.

Во время своего выступления он также добавил, что предприниматели должны освобождаться от заключения под стражу, если правоохранительные органы не ведут в отношении них активных следственных действий.

По словам главы государства, «это нужно отработать Верховному суду и Генпрокуратуре, если потребуется, внести изменения в закон». Путин отметил, что решения должны быть приняты оперативно и незамедлительно.

АПН следит за развитием событий.
 
 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ФСБ получила право изымать дома и земельные участки у россиян
» Интернет-мессенджер Viber перенес серверы с данными россиян в РФ
» Лаборатория Касперского обнаружила шпионский вирус США
» Депутат Государственной думы РФ (фракция ЛДПР) Михаил Дегтярев предложил запретить оборот долларов США на территории России
» У россиян слишком много видеодисков
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Роберт Хахалев – подпольный миллионер Корейко или «нищеброд», или Снова о поддельном дипломе судьи Елены Хахалевой

Роберт Хахалев – подпольный миллионер Корейко или «нищеброд», или Снова о поддельном дипломе судьи Елены Хахалевой

От мобилизационной экономики к экономической мобилизации

От мобилизационной экономики к экономической мобилизации

Национал-космополитизм - идеология осознанного выбора

Национал-космополитизм - идеология осознанного выбора

Крах судьи Елены Хахалевой

Крах судьи Елены Хахалевой

Урегулирование по Курту Волкеру

Урегулирование по Курту Волкеру

Может ли Россия сдаться?

Может ли Россия сдаться?

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Роберт Хахалев – подпольный миллионер Корейко или «нищеброд», или Снова о поддельном дипломе судьи Елены Хахалевой

Роберт Хахалев – подпольный миллионер Корейко или «нищеброд», или Снова о поддельном дипломе судьи Елены Хахалевой

Следователям могут запретить изымать серверы и жесткие диски при обысках

  • 17:30
  • 123

ЦИК ограничит доступ к видеозаписям с президентских выборов

  • 14:10
  • 179

Детская площадка как поле межэтнического взаимодействия

Российские миллиардеры разбогатели за полгода еще на $10 млрд

  • 18:42
  • 383

ЦБ считает, что сознание определяет бытие

  • 15:22
  • 462
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru