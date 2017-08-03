Следователям могут запретить изымать серверы и жесткие диски при обысках
- 03.08.2017, 17:30,
- Новости
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Президент России Владимир Путин предложил запретить следственным органам изымать серверы, компьютеры и жесткие диски при проведении следственных мероприятий на предприятиях, сообщает агентство «Интерфакс».
«Исключить применение в интересах следствия мер, приводящих к приостановлению деятельности предприятий, включая изъятие жестких дисков с рабочих компьютеров и серверов. Если для следствия нужно, а такая необходимость может возникать, и она имеется - достаточно снять копии, заверить их и пользоваться ими в ходе следствия», - заявил президент на закрытии совещания по инвестиционным программам развития Дальнего Востока. «Зачем создавать условия, создающие невозможность продолжения деятельности предприятия вплоть до невозможности уплаты налогов», - резюмировал Путин.
Во время своего выступления он также добавил, что предприниматели должны освобождаться от заключения под стражу, если правоохранительные органы не ведут в отношении них активных следственных действий.
По словам главы государства, «это нужно отработать Верховному суду и Генпрокуратуре, если потребуется, внести изменения в закон». Путин отметил, что решения должны быть приняты оперативно и незамедлительно.
АПН следит за развитием событий.