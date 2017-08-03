Роберт Хахалев – подпольный миллионер Корейко или «нищеброд», или Снова о поддельном дипломе судьи Елены Хахалевой

В неутихающем скандале вокруг краснодарской судьи Елены Хахалевой сложно обойти стороной деятельность ее супруга (по паспорту бывшего) – Роберта Хахалева, «бизнесмена» с сомнительной биографией и связями с ворами в законе, на чье семейное торжество с бесплатной выпивкой и закуской поспешили сам председатель Краснодарского краевого суда и его коллеги из Москвы, не говоря уже о судейской братии рангом пониже. Чем же занимается этот удивительный человек, к которому в знак уважения спешат в гости Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Сосо Павлиашвили, сам Иосиф Кобзон и неутомимый подарок от анонимного друга Роберта – «золотой голос» России Николай Басков?

До недавнего времени журналистам и просто заинтересованным гражданам приходилось предпринимать немало усилий, чтобы узнать какие-либо подробности биографии Роберта Ониковича Хахалева, в «девичестве» Зилпимиани, прожившего в законном браке с будущей и действующей судьей Еленой Хахалевой с 1994 по 2004 годы, а ныне формально пребывающего с ней в разводе.

Роберт Хахалев, как и все люди его круга (пресса много пишет о его связях с вором в законе «Пецо») никогда не отличался публичностью и старательно избегал общения с прессой, хотя, как будет сказано ниже, ему это не всегда удавалось. Но скандальная история с супругой, пусть даже официально и бывшей, заставила Роберта Ониковича дать, возможно, первое в жизни интервью на камеру федерального ТВ (ранее, в середине 1990-х годов, ему было привычнее, как «Пецо», давать показания на видеокамеру краснодарских правоохранителей).

Со слов судьи Елены Хахалевой и самого ее «бывшего» мужа Роберта Хахалева, человек он далеко не бедный: в присутствии своего финансового директора Хахалев в телеэфире сообщил, что с 2011 по 2016 годы его предприятия заработали 278 млн рублей, заплатив 16 млн рублей налогов. Кроме того, Хахалев рассказал, что подарил своей дочери на свадьбу дом стоимостью 50-60 млн рублей. И хотя, по его словам, строительство этого дома шло несколько лет, в любом случае возникает вопрос: а чем этот подарок отличается от пресловутого «Бентли», который якобы подарили молодым на свадьбу?

Для сравнения, самая шикарная модель этой марки Bentley Mulsanne будет стоить в диапазоне 21-25 млн рублей – всего лишь как половина подаренного дома. Но суть дела не в этом – в конечном итоге, если Роберт Оникович заработал эти миллионы честным предпринимательским трудом, то никто не запрещает ему делать сколь угодно дорогие подарки любимой дочери и новоиспеченному зятю, одному из руководителей районного управления Следственного комитета РФ по Краснодару. Вот только из ряда официальных документов становится ясно, что Роберт Хахалев никакой не миллионер, как это следует из заявлений и его самого, и его как бы бывшей супруги, а лицо, находящееся в «тяжелом материальном положении».

Может быть, именно поэтому Валерий Меладзе и сообщил прессе, что пел на свадьбе бесплатно? В самом деле, родственникам надо помогать. Формулировка о «тяжелом материальном положении» слово в слово, как будто под копирку, повторяется в более чем 20 решениях судьи Баранова Новопокровского района Краснодарского края, в том числе на основании которых Роберт Хахалев сколотил свою земельную латифундию. В рамках каждого из этих дел Роберт Оникович должен был оплатить государственную пошлину в размере 60 тыс. рублей, но всякий раз суд снижал размер этой пошлины до минимальной суммы в 400 рублей, принимая во внимание именно его «тяжёлое материальное положение». При этом надо учитывать, что подобные решения суд может выносить только на основании подтверждающих документов.

То есть, если Хахалев представлял районному суду на протяжении 2011–2014 гг. документы, из которых вытекает его «тяжёлое материальное положение», то откуда тогда взялись его «заработанные честным трудом миллионы»? Если же достоверность этих документов такая же, как и диплом Тбилисского университета его супруги, то в таком случае налицо все признаки преступления по статье 159 УК РФ (мошенничество). Ведь как минимум по указанным 24 делам Хахалев должен был заплатить более 1 млн рублей госпошлины, а по факту заплатил только 9600 рублей. Почему это не видит председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов?

Может быть, именно поэтому он считает себя вправе прийти к предпринимателю Хахалеву на семейное торжество и отведать его хлеб-соль? - с него, мол, не убудет! Какие еще нужны вышестоящие «пинки», чтобы весь Новопокровский суд был проверен на такую непонятную лояльность к гражданину с хронически тяжелым материальным положением, которого при этом давно называют «теневым» хозяином Новопокровского района?

В одном из эфиров Владимира Соловьева, помимо нанесения прямого ущерба государству со стороны Новопокровского суда и Роберта Хахалева, подробно обсуждалась и сама схема перевода земель в пользу Хахалева – через фиктивные займы и, опять же, решения Новопокровского суда. Схема, если вкратце, следующая: Роберт Хахалев, не имея возможности по закону напрямую купить земельные паи, в обход федерального закона «Об обороте земель сельхозназначения» оформлял фиктивные займы, после чего обращался в суд с исками к «заемщикам», которые «соглашались по отступному» в счет долга отдать ему свои земли.

В суд при этом пайщики не ходили – судья Баранов просто штамповал решения «под копирку». А если жители Новопокровского района все же осмеливались опротестовать решение райсуда, то ситуация развивалась так, как ее описывает местный фермер Александр Матвиенко: «Никаких положительных результатов, только с суда возвратился: всё как было, так и осталось. Судьи даже в совещательную комнату не пошли, решение вынесли ещё до этого. Нам повестка пришла на 10:20, а всё это мероприятие хотели без нас провести в 9:30, но мы раньше появились, как чувствовали задним местом. Мы хотели обжаловать решение суда, но краевой суд начал затягивать – то документы потеряются, то ещё что-то, и в результате мы якобы упустили все сроки для обжалования. Сегодня хотели восстановить эти сроки, нам их не восстановили.

Если в деле фигурирует фамилия Хахалев Роберт Оникович, там все проигрывают. Его жена – зампредседателя суда, а председатель суда – Чернов, они сваты, там круговая порука, там всё завязано». Обсуждая эти темы со своим недавним собеседником, краснодарским адвокатом Сергеем Лаптевым, Владимир Соловьев эмоционально сказал, что складывается впечатление, будто вся система правосудия в Краснодарском крае коррумпирована и впору высылать на Кубань дивизию имени Дзержинского и следователей из центрального управления СК РФ. Действительно, найти управу на клан Хахалевых силами местных правоохранителей, видимо, попросту невозможно. Иначе как Роберт Хахалев с легкой руки федеральных каналов становится «крупным бизнесменом», публично, под камеру рассказывая о своих миллионах и табуне скаковых лошадей, но никаких подтверждающих свои слова доходов официально показать не может?

Ведь если судить по официальной выручке его компаний, то в самом деле можно подумать, что Роберта Ониковича хронически преследует «тяжелое материальное положение».

По подсчетам «Комсомольской правды», исходя из открытых данных, за прошлый год Роберт Хахалев как индивидуальный предприниматель заработал всего-то 200 тысяч рублей, или в среднем примерно 16700 рублей в месяц – не сильно больше прожиточного минимума для трудоспособного населения Кубани (чуть меньше 11 тысяч рублей в месяц). А фирмы, где он является соучредителем, либо работают с минимальной прибылью, либо вообще не предоставляют налоговую отчетность более года или находятся в стадии ликвидации. В числе последних организаций – строительный бизнес Роберта Хахалева, причем лишь тот, в котором он представлен официально (ООО «Инвест-Строй», ЗАО «Русь», ООО «КубВест»). Поднаторев на «серых» схемах в девяностые годы, Роберт Хахалев и его супруга Елена Хахалева (ушедшая в судьи с «левым» дипломом), организовали успешный теневой бизнес, оформленный на подставных лиц. Впору говорить о целой криминально-теневой империи, за счет которой живет эта семья, их родственники и «партнеры».

Показательна история с «отжатыми» землями, еще в прошлом десятилетии собранными под эгидой ОАО «Новоивановское», традиционно оформленного на подставных лиц. В июле 2009 года правопреемником этой компании при реорганизации в форме слияния стала некая фирма-«помойка» – ЗАО «Энтерпрайс», зарегистрированная уже в Москве и ликвидированная в августе прошлого года. Ее руководитель Сергей Ежов относится к категории «массовых директоров». А бывший руководитель ОАО «Новоивановское» Геннадий Ярочкин руководил другой подконтрольной Роберту Хахалеву компанией –ОАО «Нектар», зарегистрированной в Новопокровском районе, которая, «отжав» с помощью Краснодарского краевого суда очередную порцию кубанских земель, была ликвидирована в июле прошлого года.

Еще одна «помойка» четы Хахалевых – ООО «Комбикормовый Завод "Новопокровский"» – была ликвидирована в марте 2015 года, теперь на ее месте уже действует ООО «Новопокровский комбикорм», учрежденное также на подставное лицо – Солтана Хубиати. Также для увода сельхозактивов в Новопокровском районе от налогообложения служило ООО «Новоивановский Агрокомплекс», зарегистрированное в Москве на очередное подставное лицо – Олега Фролова, который также числится по категории «массовый директор». В разное время этой «помойкой» руководили доверенные лица Хахалевых – Геннадий Ярочкин и Владимир Мазуренко; в настоящее время предприятие находится в стадии ликвидации и не представляет налоговую отчетность более года. Мазуренко также значится директором ООО «Новоивановское», на которое в настоящее время оформлены «отжатые» по судейским схемам земли общей площадью более 6 500 гектаров. В 2015 году Новоивановское» получило чистую прибыль более 83 млн рублей, и одно время Роберт Хахалев даже представлялся «председателем совета директоров» этого ООО, хотя юридически никакого отношения к нему не имел.

Номинальным владельцем этой организации выступает еще одно подставное лицо – некто Шпак Олег Владимирович. На него же судья Хахалева планировала оформить земли в Кущевском районе, «отжатые» с помощью судебных решений и своего делового партнера Федора Стрельцова у АО «Маяк» и Анны Данько. Другим теневым источником доходов семьи Хахалевых является ООО «Конезавод "Олимп Кубани"», зарегистрированное под боком у губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева – в Динском районе.

Конезавод в данном случае – только вывеска, поскольку предприятие занимается выращиванием сельскохозяйственных культур на «отжатых» землях. Чистая прибыль «Олимпа Кубани» в 2015 году составила более 121 млн рублей, но его учредитель традиционно подставной – некто Анаид Петросян, проживающая в Новокубанском районе, а «руководит» предприятием гражданин Вараздат Хачатрян, который как индивидуальный предприниматель еще в 2014 году был признан несостоятельным (банкротом), а заодно и стал фигурантом уголовного дела. Через ИП Хачатрян шли денежные потоки фирм Хахалевых, налоги не платились, ущерб государству составил более 243 млн рублей.

В мае 2012 года Хачатрян был осужден Кавказским районным судом по ч. 2 ст. 198 УК РФ за уклонение от уплаты налогов, но «отделался легким испугом» благодаря своей судебной «крыше» Хахалевой. За спиной Вараздата Хачатряна стоит еще один друг-подельник Роберта Хахалева – Армен Калашян, руководивший СПК «Ильинский» в станице Кавказской. В 2014 году это хозяйство было ликвидировано, сейчас вместо него действует ООО «Ильинское» (оптовая торговля зерном).

Особое место в отмывочной «империи» четы Хахалевой занимают транзитно-обнальные фирмы, за деятельность которых отвечает «черный» бухгалтер Валиулин Дамир Рашитович, житель Краснодара, судимый по традиционной для этой категории граждан статье «уклонение от уплаты налогов». Он отвечает за «работу» примерно десятка краснодарских фирм: ООО «Юрстройсервис», ООО «Газстройинвест», ООО «Автоломбард Кармани» с «массовым директором» Иваном Каретниковым в числе соучредителей и ряда других. Одна из этих организаций – ООО «Дегар» – удостоилась следующих отзывов в сети, красочно характеризующих бизнес семьи Хахалевых: «ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ! Транспортная компания «Дегар» получает денежные средства, обещая доставить груз заказчику, но затем заявляет, что груз пропал. При выезде на место обнаруживается, что по адресу г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 7Ц, оф. 401, фирма не находится, местонахождение ее неизвестно. По этому адресу регулярно приезжают представители других организаций, которым они должны денег. Номера машин, которые были предоставлены в договорах, просто НЕ СУЩЕСТВУЮТ. Люди, которые выходили с потерпевшими на связь, заверяя, что груз едет, находились в этот момент даже не в России». Столь же показательна деятельность еще одной обнально-транзитной фирмы Хахалевых – ООО «Форвард» (ИНН 2309147637, г. Краснодар, 1-й пр. Пионерский, д 42), которая с 2015 года активно используется для транзита и отмыва денежных средств.

Аналогичной фирмой является и ООО «Альянс» (ИНН 2309146986) с руководителем Владимиром Гущиным, еще одним подставным лицом. Вот такой «прозрачный» бизнес у четы Хахалевых, который функционирует за счет сомнительных схем, фирм-«помоек», подставных владельцев и директоров.

За счет такого бизнеса и живет практически нищий по документам миллионер Роберт Хахалев и его судейская как бы бывшая жена. Очевидно, за счет именно этих схем и строился дом для дочери и зятя-следователя, покупались элитные автомобили для семьи Хахалевых и их детей, оформленные также по традиции на подставных лиц. Именно за счет этих схем и устраивалась вельможно-показательная свадьба с певцами федерального масштаба. Но и это еще не все.

Отдельный разговор – о бизнесе Армена Каспаряна, гражданского мужа Наталии Хахалевой, сестры судьи Елены Хахалевой, тоже судьи, но Арбитражного суда Краснодарского края. Там все уже совсем «по-взрослому»: наркодилеры, наркокурьеры и их судебные «крыши». Об этом – в следующей статье.

А напоследок – горячая новость. Третьего августа в киевском аэропорту Борисполь был задержан «вор в законе» Резо Бухникашвили по прозвищу «Пецо», давний знакомый Елены и Роберта Хахалевых. На Украину «Пецо» прибыл по поддельному паспорту всего через несколько дней после того, как был освобожден досрочно из тюрьмы в Казани по решению татарстанского суда, отсидев лишь два года из положенных ему 22 лет. СМИ писали, что своим освобождением «Пецо» обязан именно судье Елене Хахалевой и ее московским покровителям. Российскими властями «Пецо» был депортировали в Грузию, но власти этой страны, очевидно, не пожелали его видеть у себя. Подельники пообещали ему горячую встречу в «незалежной», но «украинский» паспорт на имя Резо Бухникашвили оказался обыкновенной низкопробной подделкой - примерно такой же, как и поддельный грузинский диплом судьи Елены Хахалевой, о котором постоянно говорит Владимир Соловьев.

Кроме того, на этой неделе стало известно, что Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет страны начали проверку официального заявления кубанских фермеров о том, что Елена Хахалева стала судьей по поддельному диплому, обманом проникнув в состав судейского корпуса страны. Кто и как помог ей в этом, скоро станет известно.