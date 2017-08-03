 

ЦИК ограничит доступ к видеозаписям с президентских выборов

Центризбирком РФ вводит новые правила доступа к видеотрансляциям с участков для голосования на президентских выборах. В отличие от 2012 года, получить доступ к записям выборов рядовому гражданину будет практически невозможно.

На прошлых выборах увидеть запись с любого избирательного участка мог каждый гражданин страны. Для этого надо было обратиться в Минкомсвязи или в избирком в течение года после выборов. Теперь же Центризбирком решил подстраховаться и ограничил эту возможность.

По новым правилам, установленным ЦИК, записи будут доступны только три месяца и то не для всех, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Доступ к записям смогут получить члены ЦИК и региональных избиркомов, а также суды. Что касается простых избирателей, то они смогут запросить запись только с того участка, где голосовали сами. Более того, при подаче такой заявки, необходимо будет указать конкретное нарушение, которое будет проверяться. В противном случае в доступе к записи сотрудники ЦИКа могут отказать.

Напомним читателям, что видеокамеры на избирательных участках впервые были установлены на президентских выборах 2012 года. С помощью любой гражданин мог увидеть, как на некоторых участках сотрудники избиркомов огромными пачками складывали бюллетени в урны. Однако, наличие и доступность этих видеозаписей для широкой общественности никак не повлияли на результаты выборов.

АПН следит за развитием событий.
 
 
теги: Выборы президента РФ ЦИК РФ
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